Telewizyjna premiera filmu "Serce do walki" w październiku w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Najtrudniejsze bitwy toczysz z samym sobą. Tu początek ma nasz sukces albo porażka. •

Zwycięstwo, braterska przyjaźń, miłość oraz szansa, która może odmienić całe życie. O tym każdy marzy, ale jakim kosztem musiały by być spełnione te marzenia? I tak naprawdę czy w ogóle warto?

Plakat filmu "Serce do walki"

Piotrek jest utalentowanym sportowcem. W pamięci ma jednak traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa, które rzucają się cieniem na całe jego obecne życie. Nie mogąc odnaleźć swojej drogi zaczyna brać udział w nielegalnych walkach. Pewnego dnia jego życie się jednak zmienia. Poznaje niezwykłą dziewczynę i otrzymuje propozycję nie do odrzucenia, która może zmienić wszystko. Piotrek podejmuje wyzwanie i zamierza pokazać światu na co go stać. W jego otoczeniu są jednak ludzie, którzy zrobią wszystko, aby poniósł porażkę. Tylko wsparcie najbliższych osób może dać mu siłę, której tak bardzo potrzebuje.- mówi Kacper Anuszewski, producent, reżyser i scenarzysta.Dodatkowo wśród filmowych premier października m.in. "Kara za dobry uczynek" (2 października), "Kod Dedala" (3 października), "nadzwyczajni" (6 października), "Nie tak miało być" (7 października), "Domino" (9 października), "Pavarotti" (10 października), Seberg" (11 października), "Luce" (13 października) czy Krew na betonie (16 października).