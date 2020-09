Nowi "Kanapowcy" od października na antenie TTV. Kim są uczestnicy z Podhala?

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TTV kontynuuje format "Kanapowcy"

• W drugim sezonie pojawi się pięciu odważnych uczestników z Podhala, którzy pod opieką trenera Krzysztofa Ferenca spróbują powalczyć o swoje zdrowie, formę i nowy styl życia.

Andrzej - uczestnik programu "Kanapowcy 2" w TTV / Fot. TTV

Łukasz - uczestnik programu "Kanapowcy 2" w TTV / Fot. TTV

Patryk - uczestnik programu "Kanapowcy 2" w TTV / Fot. TTV

Krystian - uczestnik programu "Kanapowcy 2" w TTV / Fot. TTV

Piotrek - uczestnik programu "Kanapowcy 2" w TTV / Fot. TTV

Pierwszy sezon programu okazał się prawdziwym hitem, ale przede wszystkim sukcesem dla samych uczestników. Czwórka z pięciu bohaterów schudła po kilkanaście kilogramów i postawiła na zmianę swoich nawyków, a wszystko dzięki wdrożonym ćwiczeniom i diecie. Udział w programie odmienił życie nie tylko tytułowych "Kanapowców", ale całych ich rodzin.Nowi uczestnicy programu, charakterni mieszkańcy Podhala, nie czują się komfortowo ze swoim ciałem. Nie są celebrytami, nie mają parcia na szkło, przejawiają natomiast skłonności do niezdrowego odżywiania i siedzenia na kanapie. Wyjście na basen z dziećmi czy rozebranie się przed partnerką jest dla nich wręcz paraliżującym przeżyciem. Nadwaga stała się problemem nie tylko dla nich, ale też dla całej rodziny. Dlatego zdecydują się na diametralną zmianę stylu życia i reżim wprowadzony przez trenera Krzysztofa Ferenca.Nie są celebrytami, nie mają parcia na szkło, przejawiają natomiast skłonności do niezdrowego odżywiania i siedzenia na kanapie.Jędrek ma 31 lat i mieszka w Gliczarowie Górnym. Na co dzień pracuje jako budowlaniec, jednak wolne chwile i weekendy spędza na weselach i imprezach, gdzie gra w kapeli góralskiej. Swój dzień zaczyna obowiązkowo od energetyka i czekoladowego batonika, kocha popcorn i kotlety de volaille, których potrafi zjeść naraz nawet pięć! Aktualnie waży 118 kilogramów.Łukasz z Nowego Targu ma 33 lata i 102 kilogramy wagi. Jest taksówkarzem, więc będąc w pracy często sięga po szybkie przekąski dostępne na stacjach benzynowych. Sam o sobie jednak mówi, że jest smakoszem - marzy o tym, żeby kiedyś spróbować mięsa z małpy i aligatora.Patryk, również z Nowego Targu, ma 25 lat i jest najmłodszym Kanapowcem. Nie chce jednak dłużej czekać, bo wie, że 135 kilogramów przy 189 centymetrach wzrostu to za dużo. Mężczyzna pracuje jako dyspozytor ciężarówek, jednak jego zainteresowania to tuning samochodowy i driftowanie. Jeśli chodzi o gusta kulinarne, uwielbia wszystko co słodkie. Ulubione danie? Naleśniki z kremem czekoladowym i masłem orzechowym, ale przyznaje, że nie pogardzi też studenckim jedzeniem - na przykład zupką chińską z parówkami.Czwarty uczestnik, Krystian, ma 26 lat i tak jak jego dwóch kolegów z programu, mieszka w Nowym Targu. Jest singlem, więc do szczęścia brakuje mu zdrowej sylwetki i drugiej połówki. Na co dzień pracuje przy rozbiórkach starych szop. Jego największym nałogiem są piwa bezalkoholowe - pije ich nawet 15 dziennie! Jego waga obecnie wynosi 103 kilogramy.Piotr, ostatni z uczestników, ma 34 lata i pochodzi z Kościeliska. Pracuje jako przedstawiciel handlowy firmy z mrożonkami, ale z żoną prowadzą też własny biznes - pensjonat. Uwielbia jedzenie z grilla, szczególnie boczek i kiełbasę. Przez natłok obowiązków nie ma czasu dla swoich córek, nie znajduje też go na zdrowe odżywianie i ruch. Aktualnie waży 115 kilogramów.Kamery programu będą podglądać codzienność każdego z mężczyzn. Tym razem finałem zmagań dla uczestników będzie prawdziwy wydolnościowy sprawdzian - triathlon. Na ile silna okaże się ich motywacja do osiągnięcia tego celu.