Startuje nowy format TVN7 "Kto odmówi pannie młodej?"

Łukasz Szewczyk

• TVN7 rozpoczyna emisję nowego formatu "Kto odmówi pannie młodej?"

• Każdy odcinek to historia odważnej kobiety, która bierze los w swoje ręce, prosząc wybranka, żeby się z nią ożenił

• W roli prowadzącej zobaczymy Małgosię Ohme.

Trzy dni na zaplanowanie ślubu marzeń? To nie największe wyzwanie, przed jakim będzie musiała stanąć panna młoda! Tym razem role się odwrócą i to kobiety zaskoczą swoich partnerów niespodziewanymi oświadczynami. Kawaler dostanie dosłownie chwilę na podjęcie decyzji o ślubie - na parę młodą w sali weselnej będzie już czekała rodzina i przyjaciele. Ale co się stanie, jeśli kandydat na męża odmówi? Jak zareaguje rodzina i czy kobiecie w ogóle wypada prosić mężczyznę o rękę? Dziewczynom w trakcie całego procesu towarzyszyć będzie Gosia Ohme, gospodyni programu.- mówi Kasia Mazurkiewicz, szefowa Siódemki.Bohaterką pierwszego odcinka jest Kasia, która zgłosiła się do programu, ponieważ pomimo krótkiego stażu związku jest przekonana, że chce, aby to właśnie Dawid został jej mężem. Kasia bardzo szybko zdecydowała się rzucić swoje ustabilizowane życie w Białymstoku i przeprowadzić się do Warszawy. Choć spotykają się od zaledwie 8 miesięcy, dziewczyna jest już gotowa na kolejny krok i zamierza zaskoczyć swojego partnera niespodziewanymi oświadczynami!, Jak na całą sytuację zareaguje Dawid?