Rusza nowy sezon Bundesligi w Eleven Sports. Plan transmisji TV

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend w ELEVEN SPORTS rusza nowy sezon Bundesligi.

• Rozgrywki rozpocznie piątkowe spotkanie broniącego mistrzostwa Niemiec Bayernu Monachium z FC Schalke 04. Dla Roberta Lewandowskiego i spółki będzie to pierwszy oficjalny występ od sierpniowego triumfu w finale Ligi Mistrzów UEFA

Plan transmisji ELEVEN SPORTS w 1. kolejce Bundesligi i 2. Bundesligi:

W sezonie 2020/21 stacja ELEVEN SPORTS będzie transmitować większość meczów Bundesligi, w tym największy szlagier każdej kolejki. Słynne starcia Bayernu Monachium z Borussią Dortmund, znane jako Der Klassiker i uważane za najważniejsze wydarzenia w kalendarzu ligi niemieckiej, zaplanowane zostały na 7 listopada i 6 marca.W rozpoczynającym się sezonie tytułu mistrzowskiego będzie bronił Bayern Monachium. Za najgroźniejszych rywali najlepszego klubu Niemiec i Europy eksperci uznają w Borussię Dortmund, a także RB Lipsk i Borussię Mönchengladbach, które już w poprzednich rozgrywkach były w stanie zagrozić Bawarczykom przez długi czas wyprzedzając ich w tabeli. Do młodej ekipy z Dortmundu, z Erlingiem Hålandem i Jadonem Sancho, dołączyli kolejni utalentowani piłkarze Jude Bellingham i Reinier, a także Thomas Meunier. Zespół Lipska pozyskał Hee-han Hwanga, który z Yussufem Poulsenem ma stworzyć jeden z najgroźniejszych ataków w Niemczech. Z kolei w drużynie z Gladbach udało się zatrzymać największe gwiazdy Marcusa Thurama i Alassane'a Pléę.Polscy kibice ze szczególną uwagą śledzić będą kampanię Bayernu ze względu na, kluczowego zawodnika klubu z Bawarii, który walczy o prestiżowe międzynarodowe nagrody, swój szósty tytuł króla strzelców ligi niemieckiej oraz kolejne rekordy snajperskie.Na boiskach niemieckiej ekstraklasy oprócz Roberta Lewandowskiego w tym sezonie będzie można zobaczyć sześciu innych Polaków:(Hertha Berlin),(Borussia Dortmund),(FC Augsburg),(VfB Stuttgart) oraz(VfL Wolfsburg).- mówi Tomasz Urban, ekspert Eleven Sports. -- dodaje Urban.W pierwszym meczu nowego sezonu Bayern Monachium podejmie FC Schalke 04. Niepokonani od grudnia Lewandowski, Gnabry i spółka postarają się potwierdzić najwyższą formę, a goście spróbują z nimi wygrać po raz pierwszy od 9 lat. Emocji nie powinno zabraknąć także w pięciu pozostałych meczach 1. kolejki Bundesligi transmitowanych w ELEVEN SPORTS. Hitem soboty będzie starcie Werderu Brema z Herthą BSC. W ekipie z Berlina kibice zobaczą Krzysztofa Piątka, który aspiruje do tego, by być w czołówce klasyfikacji strzelców Bundesligi. W najważniejszym z niedzielnych spotkań RB Lipsk, rewelacja ostatniej edycji Ligi Mistrzów UEFA, podejmie 1. FSV Mainz 05. W pięciu poprzednich konfrontacjach tych drużyn padło w sumie aż 27 bramek, więc można spodziewać się wielu trafień.Od tego weekendu ELEVEN SPORTS będzie transmitować także mecze 2. Bundesligi. Na początek stacja pokaże spotkanie Hamburgera SV z Fortuną Düsseldorf, której zawodnikami są Dawid Kownacki i Jakub Piotrowski.Piątek (18 września):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 20:15 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 19:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej KrukSobota (19 września):• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Marcin GazdaNiedziela (20 września):• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał ŚwirkulaPoniedziałek (21 września):• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak