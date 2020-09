Łukasz Szewczyk

U.S. Open Championship z Tigerem Woodsem na żywo w Golf Channel Polska

• Od czwartku (17 września 2020 roku) na antenie Golf Channel Polska transmisja z legendarnego turnieju wielkoszlemowego - U.S. Open Championship.

• Historia turnieju liczy ponad sto lat, co daje mu tytuł drugiego najstarszego turnieju Wielkiego Szlema w golfie, zaraz po brytyjskim The Open. Czołowi golfiści świata wezmą udział już w 120-tej edycji turnieju.