Rusza nowy sezon ligi włoskiej w Eleven Sports. Na boiskach aż 15 Polaków

Łukasz Szewczyk

• Od soboty, 19 sierpnia, w kanałach ELEVEN SPORTS będą transmitowane mecze nowego sezonu włoskiej Serie A TIM.

• W nadchodzących rozgrywkach będzie można zobaczyć w akcji 15 Polaków i liczne gwiazdy, m.in. Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile, Romelu Lukaku i Zlatana Ibrahimovicia.

To już szósty sezon z rzędu, w którym rozgrywki Serie A TIM będą transmitowane w kanałach ELEVEN SPORTS. Stacja zaplanowała ponad 250 relacji na żywo ze spotkań z udziałem najsłynniejszych włoskich drużyn, takich jak Juventus FC, Inter Mediolan, S.S Lazio, Atalanta Bergamo, AC Milan, SSC Napoli czy AS Roma.Celem Juventusu jest dziesiąty tytuł mistrzowski z rzędu, a jego największej gwiazdy, Cristiano Ronaldo - pierwsza korona króla strzelców ligi włoskiej. Te rozgrywki mogą być jednak przełomowe, bo kilka zespołów ma poważne szanse na przerwanie dominacji Juve. Jedną z nich jest Inter Mediolan, który w ostatnim sezonie stracił do Starej Damy tylko jeden punkt. Tym razem Romelu Lukaku i spółka będą jeszcze groźniejsi, bo dołączyli do nich m.in. Achraf Hakimi i Aleksandar Kolarov. Wielkie aspiracje ma również S.S. Lazio, którego główną postacią jest Ciro Immobile, najlepszy strzelec Europy w poprzedniej kampanii. Wiele do powiedzenia mogą mieć także inne ekipy, m.in. niezwykle skuteczna Atalanta Bergamo oraz AC Milan ze swoim liderem, Zlatanem Ibrahimoviciem.Widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli śledzić również występy Polaków. Oprócz wspomnianegow Serie A TIM zagra aż czternastu biało-czerwonych, m.in.oraz, który po czterech latach przerwy wraca na włoskie boiska w barwach swojego nowego klubu, Benevento Calcio.- mówi Mateusz Święcicki, dziennikarz ELEVEN SPORTS. -- dodaje.(stan na 16.09.2020): Wojciech Szczęsny (Juventus FC), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Karol Linetty (Torino FC), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria), Kamil Glik (Benevento Calcio), Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina), Łukasz Skorupski (FC Bologna), Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio), Filip Jagiełło (Genoa CFC), Paweł Jaroszyński (Genoa CFC), Mariusz Stępiński (Hellas Verona), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo), Łukasz Teodorczyk (Udinese Calcio).Hitem 1. kolejki, zaplanowanej już w ten weekend, będzie mecz Juventusu FC z UC Sampdorią. Zespół z Turynu po raz pierwszy oficjalnie poprowadzi były legendarny piłkarz, Andrea Pirlo, który latem znów trafił do Juve, tym razem w roli trenera. Z kolei kluczową postacią ekipy z Genui może okazać się Bartosz Bereszyński, który stanie przed niezwykle trudnym zadaniem powstrzymania Cristiano Ronaldo.W aż pięciu z pozostałych sześciu spotkań transmitowanych w ELEVEN SPORTS zaprezentują się Polacy. Szczególnie ciekawie zapowiada się sobotni debiut Karola Linettego w Torino FC. Jego drużyna zmierzy się na wyjeździe z ACF Fiorentiną, której bramki strzeże Bartłomiej Drągowski. W niedzielę głównym wydarzeniem będzie wyjazdowe starcie SSC Napoli Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika z Parmą Calcio 1913. Dla Azzurrich to okazja do rewanżu za dwie ostatnie konfrontacje z tym rywalem, w których sensacyjnie przegrali 1:2.Plan transmisji na pierwszy weekend z Serie A TIM w ELEVEN SPORTS:Sobota (19 września):• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr CzachowskiNiedziela (20 września):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik GuziakPoniedziałek (21 września):• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak