Łukasz Szewczyk

• Radio Zet zaprasza w sobotę (19 września 2020 roku) do Wałbrzycha na wspólne "Sprzątanie świata".

• W programie liczne konkursy, zabawy i warsztaty edukacyjne, a z okazji 30. urodzin stacji zostanie posadzonych 30 symbolicznych drzew.

Już od 26 lat w trzeci weekend września odbywa się polska edycja "Sprzątania świata". Akcję zapoczątkowano w 1989 roku w Australii ("Clean Up The World"). Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.W tym roku w Wałbrzychu akcja odbędzie się pod hasłem "Sprzątanie świata z Radiem ZET". W najbliższą sobotę na Rynku będzie można odwiedzić Eko-miasteczko, w którym czekają rozmaite atrakcje dla całych rodzin. Wśród nich m.in.: edukacyjna strefa recyklingu, eko-rowery, zabawy zręcznościowe, gdzie będzie trzeba wykazać się zarówno celnym okiem, jak i wiedzą z zakresu ochrony środowiska; warsztaty, na których powstaną ekologiczne detergenty, wystawa dzieł sztuki powstałych ze "śmieci", czy konkursy z nagrodami i interaktywne quizy. Eko-miasteczko będzie czynne w godzinach 11-17.O godzinie 12.30 obok Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 dziennikarze Radia ZET wraz prezydentem Wałbrzycha, Romanem Szełemejem, i mieszkańcami posadzą symboliczne trzydzieści drzew - grabów kolumnowych. Ich liczba nie jest przypadkowa, bowiem już 28 września Radio ZET skończy 30 lat.Relacje z akcji do usłyszenia na antenie Radia ZET i zobaczenia w mediach