Serial "Sanditon" na podstawie ostatniej powieści Jane Austen na kanale BBC First

Łukasz Szewczyk

• Serialowa premiera w BBC First

Serial "Sanditon" w BBC First / Fot. materiały prasowe

Zainspirowany ostatnią, niedokończoną powieścią Jane Austen serial "Sanditon" w niezwykle przekonujący sposób ukazuje obraz rozwijającego się nadmorskiego miasteczka z epoki Regencji, stającego u progu wielkich przemian społecznych i ekonomicznych. Kiedy wskutek wypadku podczas jazdy powozem młoda Charlotte Heywood poznaje rodzinę Parkerów, natychmiast wykorzystuje szansę, by rzucić się w wir przygody, na którą czekała przez całe życie i decyduje się wrócić z nimi do rozwijającego się nadmorskiego kurortu Sanditon. Porwana entuzjastyczną wizją przedsiębiorcy Toma Parkera, by rozwinąć niegdyś małą wioskę rybacką w popularne nadmorskie letnisko, Charlotte szybko odnajduje się wśród różnorodnej i zaskakującej społeczności. Obserwując szczerą i skąpą Lady Denham, na fortunie, której opiera się cały projekt, jak też zaciekłą walkę między jej licznymi krewnymi, żywiącymi nadzieje na odziedziczenie jej pieniędzy, Charlotte niebawem odkrywa, że nie wszyscy są tacy, jakimi się początkowo wydawali. A kiedy w Sanditon pojawia się zamożna spadkobierczyni o mieszanym pochodzeniu i napływa szereg hipochondryków poszukujących "uzdrowienia", Charlotte musi po raz pierwszy opanować sztukę lawirowania w skomplikowanych strukturach społecznych miasteczka.No i wreszcie jest też Sidney Parker. Przystojny, ale zarazem najbardziej nieokiełznany z braci Parker. Między Sidneyem a Charlotte niemal natychmiast dochodzi do starcia. Charlotte - pełna zapału, otwarta i niedoświadczona - wypowiada się o rodzinie Sidneya w sposób nietaktowny, choć szczery, on z kolei czuje się obrażony jej niedelikatnością i naiwną ignorancją. Scenerię tego płomiennego i pełnego zawirowań romansu, stanowiącego centrum opowieści, dopełnia ciemne morze, rozpościerające się za plecami bohaterów, i gwar odbywającego się gdzieś w tle balu z czasów Regencji. Czy wśród rywalizujących zalotników i czyhających za rogiem niebezpieczeństw, Charlotte i Sidney będą w stanie wznieść się ponad własne niedoskonałości i stworzyć prawdziwy związek? Czy w obliczu klęski, ku której zmierza ambitna wizji Toma, Sanditon zdoła ocaleć?Ta barwna rodzinna saga, rozgrywająca się na obszarze od Indii Zachodnich po zaułki Londynu, prowadzi nas do samego serca tego miasteczka rozdartego różnicami klasowymi oraz zżeranego przez ambicje i uczucia. W Sanditon, Charlotte Heywood odkryje siebie... i w końcu odnajdzie też miłość.W obsadzie pojawiły się tak uznane gwiazdy jak Anne Reid, Kris Marshall i Theo James oraz niezwykle interesujące debiutantki: Rose Williams w roli Charlotte oraz Crystal Clarke jako Miss Lambe.. Seria liczy 8 odcinków.