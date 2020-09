Nowy talk-show w TVP Kultura. "Tego się nie wytnie". Prowadzi Mariusz Cieślik

Łukasz Szewczyk

• Na antenie TVP Kultura debiutuje nowy program "Tego się nie wytnie", w którym poważne treści przedstawiane będą w lekkiej, rozrywkowej formie.

• Zaproszeni artyści będą mogli opowiedzieć o swoich nowych projektach, książkach, filmach, rolach, spektaklach, czy płytach, ale też odniosą się do aktualnych wydarzeń kulturalnych.

• Gospodarzem programu będzie Mariusz Cieślik.

Cykl "Tego się nie wytnie" skupi się na wydarzeniach kulturalnych, ale nie zabraknie również tematów społecznych i światopoglądowych. Co tydzień w programie będą pojawiać się nowi goście.- zapowiada Aneta Woźniak, Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Kreacji Centrum Kultury i Historii TVP.W programie para komentatorów - Justyna Melonowska i Łukasz Adamski - wejdzie w rolę krytyków, którzy będą prowokować, prezentować własne poglądy, wchodzić w polemikę, a wszystko to pod czujnym okiem prowadzącego Mariusza Cieślika. Zwieńczeniem każdego odcinka będzie występ zespołu muzycznego.Gośćmi pierwszego odcinka programu, na który TVP Kultura zaprasza już jutro 17 września o godz. 20:00 będą: Cezary Pazura, który opowie m. in. o roli w nowym spektaklu ,,Trójkąt Bermudzki" oraz reżyser przedstawienia Bodo Kox, W kolejnym odcinku widzowie spotkają się m.in. z Małgorzatą Kożuchowską w związku z premierą sztuki "Matka Joanna od Aniołów" w Teatrze Narodowym oraz Natalią Kukulską z okazji wydania płyty "Czułe struny" zawierającej aranżacje utworów Fryderyka Chopina z tekstami wokalistki i innych artystów.