Start sezonu Bundesligi i Serie A, mecze LaLiga, półfinał Ekstraligi - weekend w Eleven Sports. Plan transmisji

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend ELEVEN SPORTS będzie transmitować pierwsze mecze nowego sezonu Bundesligi i Serie A TIM.

• Stacja pokaże również na żywo premierowy występ Realu Madryt w obecnych rozgrywkach LaLiga Santander.

• Widzowie będą mogli obejrzeć także dwa wyścigi DTM na niemieckim Nürburgring oraz półfinał PGE Ekstraligi

W pierwszym meczu nowego sezonu Bundesligi Bayern Monachium podejmie FC Schalke 04. Bawarczycy wygrali 21 spotkań z rzędu, co zapewniło im w ostatnich miesiącach miano najlepszej drużyny klubowej w Niemczech i Europie. Wraz ze startem rozgrywek 2020/21 chcą kontynuować tę imponującą passę. Silnie zmotywowany do gry przystąpi lider Bayernu,, który rozpoczyna walkę o swój szósty tytuł króla strzelców Bundesligi i chce potwierdzić aspiracje do ważnych międzynarodowych nagród indywidualnych za 2020 rok. Na Allianz Arena "Lewy" może liczyć na wsparcie Leroya Sané, nowej gwiazdy ofensywy monachijczyków i... byłego zawodnika Schalke. Zarówno im, jak i kolegom, nie będzie jednak łatwo, bo dla mających za sobą udany okres przygotowawczy gości to starcie jest okazją na przełamanie serii ośmiu porażek z mistrzem Niemiec.Z dużymi nadziejami sezon zainauguruje Hertha BSC, której barw broni. Wzmocniony latem zespół z Berlina zmierzy się na wyjeździe z Werderem Brema. Kibice mogą spodziewać się wyrównanej rywalizacji, bo aż sześć z ostatnich siedmiu meczów tych ekip zakończyło się remisami. Werder w poprzedniej kampanii stracił aż 69 bramek, co było najgorszym wynikiem w Bundeslidze. Jeśli ponownie będzie miał problemy z defensywą, to Piątek zyska sporą szansę na pierwsze trafienia w nowych rozgrywkach.Broniący tytułu mistrzowskiego Juventus FC w swoim pierwszym meczu nowego sezonu ligi włoskiej podejmie UC Sampdorię. W barwach gospodarzy wystąpią m.in.i mierzący w tytuł króla strzelców Serie A TIM Cristiano Ronaldo. Portugalczyka postara się powstrzymać, który jest ważną postacią w defensywie zespołu z Genui. Goście swoje nadzieje pokładają także w ofensywnym duecie Manolo Gabbiadni - Fabio Quagliarella, który w ostatnim sezonie miał udział (gole i asysty) przy 29 trafieniach Sampdorii. Ciekawie zapowiada się także pojedynek trenerów, bo Starą Damę po raz pierwszy poprowadzi legendarny Andrea Pirlo, a ekipą Blucerchiati pokieruje Claudio Ranieri, były szkoleniowiec... Juventusu.W drugim ważnym spotkaniu inauguracyjnej kolejki SSC Napoli zagra na wyjeździe z Parmą Calcio 1913. Piłkarzami klubu z Neapolu pozostają. Ten drugi latem przedłużył kontrakt i wspólnie z takimi zawodnikami jak Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insignie czy Victor Osimhen ma stanowić trzon drużyny. Dla Azzurrich starcie z Parmą to okazja do rewanżu za poprzedni sezon, w którym dwukrotnie przegrali z nią 1:2.Real Madryt rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrza Hiszpanii od wyjazdowego meczu z Realem Sociedad. Przed Królewskimi spore wyzwanie, bo drużyna z Kraju Basków wygrała z nimi aż trzy z ostatnich pięciu spotkań. Takim bilansem nie może pochwalić się nawet FC Barcelona. Oczy kibiców będą zwrócone na lidera ofensywy z Madrytu, Karima Benzemę, który w poprzednim sezonie w starciach z Sociedad strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Z kolei w zespole gospodarzy kluczową rolę może odegrać David Silva. Ten doświadczony pomocnik w swojej bogatej karierze nieraz przesądzał o losach rywalizacji z Realem.W innym z hitów weekendu Celta Vigo podejmie Valencię CF. Goście przed tygodniem wygrali 4:2 z Levante UD, dzięki czemu zostali pierwszym liderem LaLiga Santander w sezonie 2020/21. Tym razem o zwycięstwo może być znacznie trudniej, bo zespół z Vigo traci mało bramek, a na własnym stadionie przegrywa bardzo rzadko. Jedną z atrakcji meczu będzie snajperski pojedynek Iago Aspasa po stronie gospodarzy z Maxim Gómezem w barwach drużyny z Walencji. Obaj strzelili na hiszpańskich boiskach w sumie aż 201 goli!. Szósty weekend sezonu DTM kierowcy spędzą na słynnym niemieckim Nürburgring. Oba wyścigi na tym torze będą miały duże znaczenie dla układu sił w czołówce klasyfikacji generalnej. Prowadzący w niej Nico Müller ma tylko 31 punktów przewagi nad Robinem Frijnsem i 41 "oczek" więcej od broniącego tytułu mistrzowskiego René Rasta. To oznacza, że nikt z tej trójki nie będzie odpuszczał w walce o najwyższe miejsca zarówno w kwalifikacjach, jak i wyścigach. Własne cele do osiągnięcia ma także Robert Kubica, który w ostatni weekend zajął swoje najwyższe, dziewiąte miejsce w kwalifikacjach, ale nie udało mu się wywalczyć dobrej lokaty w wyścigach. Polak traci wiele czasu podczas pit-stopów i jeśli wspólnie z ekipą dopracuje ten element, to jego szanse bardzo wzrosną. Czy uda się to osiągnąć już tym razem?. W półfinale żużlowej PGE Ekstraligi trzecia drużyna sezonu zasadniczego, RM SOLAR FALUBAZ Zielona Góra, podejmie broniącą tytułu mistrzowskiego FOGO UNIĘ Leszno. Gospodarze liczą na powtórkę sprzed 10 dni, kiedy w 13. kolejce pokonali faworyta z Leszna aż 52:38. Jeśli podobnie zaprezentują się tym razem, to awans do finału stanie się bardzo bliski. We wspomnianym starciu popis jazdy dali Martin Vaculík, Michael Jepsen Jensen i Patryk Dudek, którzy w pierwszej fazie meczu wypracowali dla swojej ekipy wyraźną przewagę. Z kolei kibice Unii wierzą, że Emil Sajfutdinow, Piotr Pawlicki i spółka tym razem nie pozwolą zielonogórzanom na dominację i potwierdzą, że to oni są zdecydowanym faworytem zarówno tej rywalizacji, jak i całych rozgrywek.Plan trnasmisji:Piątek (18 września):• 17:25 Mecz towarzyski:b (Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Łukasz Wiśniowski• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 20:15 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 19:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 20:40 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiSobota (19 września):• 10:35 DTM Nürburgring Sprint:(Eleven Sports 1, studio od 10:05)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 13:25(Eleven Sports 1, studio od 12:45)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowskistudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz Wiśniowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (20 września):• 10:25 DTM Nürburgring Sprint:(Eleven Sports 1, studio od 10:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 13:25(Eleven Sports 1, studio od 12:45)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokól• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:5 (Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 16:00 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska, Rafał Dobrucki, reporterka: Anita Mazur• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Łukasz Wiśniowski• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Łukasz Wiśniowski• 20:40 Serie A TIM:a (Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (21 września):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 21:00(Eleven Sports 1)