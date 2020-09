Kryminalne zagadki Agathy Christine premierowo na antenie Romance TV

Łukasz Szewczyk

• Dla wszystkich miłośników kryminałów kanał Romance TV w październiku 2020 roku przygotował kolejne premiery z cyklu "Kryminalne zagadki Agathy Christie".

Akcja filmów rozgrywa się we Francji w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i opowiada o pracy szarmanckiego komisarza Swana Laurence, któremu towarzyszą przeurocza sekretarka Marlène Leroy i nieustraszona dziennikarka Alice Avril.Agatha Christie to brytyjska autorka znanych na całym świecie powieści kryminalnych, które zyskały status najlepiej sprzedających się książek wszech czasów. Stworzyła kultowe do dziś postacie detektywów takich jak chociażby Herkules Poirot.W pierwszą niedzielę miesiąca, 4 października o godz. 20:00 widzowie będą mogli zobaczyć pierwszy film pt.z przygotowanej kontynuacji serii filmowej Agathy Christie. W niewielkim miasteczku Steenwerck, podczas zabawy na festynie organizowanym przez miejscową szkołę, zamordowana zostaje dziewczynka. Komisarz Laurence bierze udział w strzelaninie, w której traci wzrok. Śledczy pomimo napotkanych trudności, musi ustalić, co tak naprawdę się dzieje.W kolejnym tygodniu, 11 października o godz. 20:00 Romance TV zaprasza na. Właściciel galerii, Massud Shaïtana organizuje spotkanie, którego uczestnicy mają spróbować rozwikłać kilka tajemniczych spraw. Wśród zaproszonych gości są również komisarz Laurence i Alice Avril. Nieoczekiwanie gospodarz sam staje się ofiarą morderstwa. Laurence i Alice zostają sam na sam z czterema osobami, z których każda ma coś do ukrycia.18 października o godzinie 20:00 stacja pokaże. Pewnej nocy, zamordowana zostaje kelnerka, która jeszcze niedawno opowiadała dziennikarce Alice Avril o podejrzanych sytuacjach, które panowały w lokalu. Alice, aby zbadać sprawę zatrudnia się tam pod pseudonimem, a komisarz Laurence wszczyna śledztwo. Nieoczekiwanie główny śledczy zostaje osadzony w więzieniu. Z pewną pomocą komisarzowi udaje się jednak kontynuować śledztwo zza krat.Tydzień później, 25 października o godzinie 20:00 na antenie Romance TV zaprasza na. Szanowany i majętny właściciel tkalni oświadcza się Alice Avril. Kobieta przyjmuje oświadczyny i szybko wprowadza się do willi narzeczonego. Rezygnując tym samym z pracy reporterki. Kiedy w tkalni dochodzi do trzech morderstw, do akcji wkracza komisarz Laurence.