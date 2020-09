Ekstraklasa, nowy sezon Bundesligi, półfinały Ekstraligi, boks - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Nowy sezon Bundesligi. Sobotni mecz Borussii Dortmund Łukasza Piszczka z Borussią Moenchengladbach skomentują Mateusz Borek i Tomasz Ćwiąkała

Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim będzie bronił tytułu mistrza Niemiec w rozpoczynającym się w piątek nowym sezonie. Łącznie w barwach sześciu klubów wystąpi siedmiu polskich piłkarzy.W ostatnich latach dominacja Bayernu w Bundeslidze nie podlega dyskusji. Bawarczycy zdobyli osiem tytułów mistrzowskich z rzędu, a w sześciu z nich olbrzymie zasługi miał Robert Lewandowski. Polakowi trudno będzie przebić osiągnięcia z poprzedniego sezonu, w którym został królem strzelców nie tylko Bundesligi, ale też Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów. A Bayern triumfował we wszystkich trzech rozgrywkach.Na pytanie kto może realnie zagrozić potędze klubu z Monachium nie ma łatwej odpowiedzi. Wszystko wskazuje na to, że najgroźniejszymi rywalami będą Borussia Dortmund i RB Lipsk, czyli odpowiednio wicemistrz i trzecia drużyna ubiegłego sezonu. Dortmundczycy od lat depczą po piętach, ale po raz ostatni sięgali po tytuł wtedy, kiedy żółto-czarne barwy reprezentował Lewandowski. Kibice Borussii wierzą, że tym razem stanie się tak za sprawą Erlinga Haalanda, niezwykle bramkostrzelnego norweskiego napastnika. O jego formie widzowie CANAL+ SPORT2 będą mogli przekonać się w sobotę o 18:30, kiedy to podopieczni Luciena Favre'a zagrają z Borussią Moenchengladbach. O tej drużynie także nie można zapominać w kontekście walki o czołowe lokaty, wszak ostatni sezon zakończyła ona na czwartym miejscu. Jest wreszcie RB Lipsk Juliana Nagelsmanna, czyli półfinalista ostatniej edycji Ligi Mistrzów.Walka o mistrzostwo to jedno, drugie to możliwość oglądania w akcji polskich piłkarzy, a w tym sezonie za Odrą będzie występowało ich siedmiu. Oprócz Lewandowskiego i Piszczka są to: Krzysztof Piątek w Hercie Berlin , Marcin Kamiński w VfB Stuttgart, Bartosz Białek w Wolfsburgu oraz Rafał Gikiewicz i Robert Gumny w FC Augbsurg. Mecz Augsburga z Unionem Berlin w pierwszej kolejce będzie transmitowany w sobotę o godzinie 15:30 w CANAL+ PREMIUM.Tegoroczny sezonjest wyjątkowy - Osiem rund, cztery miasta i nieco ponad miesiąc rywalizacji. Na półmetku liderem klasyfikacji generalnej jest Fredrik Lindgren z 66 punktami na koncie. Drugie miejsce zajmuje broniący tytułu Bartosz Zmarzlik (59 punktów), a trzecie Maciej Janowski (57). Różnice są więc niewielkie, a ponieważ w Pradze do zdobycia jest łącznie 40 punktów, Grand Prix Czech zapowiada się bardzo ciekawie. Piątkowe zawody będą transmitowane w CANAL+ SPORT2 od godziny 18:30, sobotnie zaś w CANAL+ PREMIUM także od 18:30. Walkę na torze skomentują Tomasz Dryła i Mirosław Jabłoński, a gospodarzem studia będzie Michał Łopaciński.W niedzielę zostaną rozegrane pierwsze: RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno oraz Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów. Faworytem pierwszego starcia jest z pewnością Unia, która zdominowała krajowe rozgrywki zdobywając w ostatnich latach trzy tytuły mistrzowskie z rzędu. Dużo bardziej wyrównana jest druga para półfinałowa. Co ciekawe Sparta, wicemistrz Polski, zapewniła sobie awans do półfinału dopiero w ostatniej kolejce części zasadniczej. To zwycięstwo może dodać skrzydeł wrocławianom, którzy marzą o zdetronizowaniu Unii. Pierwszy krok na tej drodze, czyli pokonanie Stali nie będzie łatwe, bo gorzowianie mają podobne ambicje i prezentują się bardzo solidnie. Pierwszy półfinał we Wrocławiu w niedzielę, transmisja w nSport+ od godziny 19:15 (studio od 18:45).Plan weekendowych transmisji na antenach Canal+:Piątek (18 września):• 17.55 Ekstraklasa:(Canal+ Sport / nSport+)• 18.30: 5 runda w Pradze (Canal+ Sport 2)• 20.00 - 23.00(Canal+ Sport)• 20.25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Sobota (19 września):• 03.00 NBA Playoffs:(Canal+ Sport)• 13.00 - 23.00(Canal+ Sport 2)• 13.25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 14.55 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)• 15.55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 15.55 LaLiga Santander:(Canal+ Now)• 15.25 Bundesliga:(Canal+ Premium)• 16.10 eWinner I Liga Żużlowa:(nSport+)• 17.25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)• 17.55 Liga ACB:(Canal+ Now)• 18.25 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)• 18.30: 6 runda w Pradze (Canal+ Premium)• 19.55 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)• 20.55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 22.00(Canal+ Sport)Niedziela (20 września):• 02.30 NBA Playoffs:(Canal+ Sport)• 03.00 Boks zawodowy: Gala w Connecticut -(Canal+ Sport 2)• 12.55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 14.00 eWinner I Liga Żużlowa:(nSport+)• 14.55 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)• 14.55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 17.25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)• 17.25 Premier League:(Canal+ Sport)• 18.25 LaLiga Santander:(Canal+ Sport 2)• 18.25 LaLiga Santander:(Canal+ Now)• 18.45 PGE Ekstraliga:(nSport+)• 19.30(Canal+ Premium)• 19.55 Premier League:(Canal+ Sport)• 21.00(Canal+ Premium)• 21.15(nSport+)Poniedziałek (21 września):• 01.30 NBA Playoffs:(Canal+ Sport)• 17.55 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)• 18.55 Premier League:(Canal+ Sport)• 20.00(Canal+ Sport)• 21.10 Premier League:(Canal+ Sport)• 23.15(Canal+ Sport)• 00.15(Canal+ Sport)