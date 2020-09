Nagradzany polski film dokumentalny HBO "Lekcja miłości". Premiera w HBO i HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Lekcja miłości" to najnowszy polski film dokumentalny HBO Europe opowiadający o odwadze, miłości i pasji.

• Przedstawia historię Joli - kobiety, która po 45 latach małżeństwa znajduje w sobie siłę, żeby odejść od męża, zacząć życie od nowa i cieszyć się każdą jego chwilą.

• Premiera w HBO i HBO GO.

"Ta cząstka życia należy do mnie!" - mówi Jola, uciekając po 45 latach od pełnego przemocy małżeństwa. Wreszcie bawi się w towarzystwie przyjaciółek, tańczy, śpiewa i niespodziewanie podczas lekcji bachaty poznaje przystojnego mężczyznę. Czy w wie¬ku 69 lat będzie gotowa otworzyć się na pierwszą w swoim życiu miłość?Przez całe życie Jola robiła tylko to, czego oczekiwali od niej inni. Jako matka sześciorga dzieci i żona porywczego męża codziennie robiła makijaż, wkładała kolorowe ubrania i udawała, że wszystko jest w porządku. Jednak pewnego dnia coś w niej pęka - Jola odnajduje w sobie siłę, aby odejść od męża i zacząć żyć pełnią życia. Spotyka się z przyjaciółkami, tańczy w Kawiarni Uśmiech, pisze wiersze i piosenki. Śpiewa o miłości - uczuciu, o którym zawsze marzyła, ale nigdy go nie zaznała. Niespodziewanie spotyka Wojtka, który traktuje ją jak królową. Czy będzie umiała otworzyć się na miłość, po raz pierwszy w swoim życiu? Zwłaszcza, gdy dowiaduje się, że ma mniej czasu, niż przypuszczała.Reżyserkami filmu dokumentalnego "Lekcja miłości" są Kasia Mateja i Małgorzata Goliszewska, która wraz z Anną Stylińską stworzyła scenariusz produkcji. Obowiązki producentów pełniły Anna Stylińska z ramienia Fundacji Widok oraz Izabela Łopuch z ramienia HBO Europe. Producentką wykonawczą HBO Europe była Hanka Kastelicova. Pozostali producenci: Anna Bławut-Mazurkiewicz z Aura Films, Mateusz Wajda oraz Grzegorz Ruzik z MX35 Ruzik Twardowski Wajda oraz Zamek Książąt Pomorskich. Film powstał przy wsparciu finansowym PISF. HBO Europe jest koproducentem obrazu."Lekcja miłości" pierwszy raz została zaprezentowana na prestiżowym festiwalu IDFA 2019 w Amsterdamie w ramach konkurs First Appearance, brała także udział w Konkursie Głównym tegorocznego festiwalu Millennium Docs Against Gravity i zdobyła nagrodę Miesięcznika "Zwierciadło" dla Najlepszego Filmu o Tematyce Psychologicznej, oraz Grand Prix Dolnego Śląska. W końcu sierpnia Kasia Mateja i Małgorzata Goliszewska otrzymały również nagrodę za najlepszą reżyserię na Festiwalu Filmów Dokumentalnych DOKer w Moskwie.Premiera filmu dokumentalnego "Lekcja miłości" w HBO i HBO GO odbędzie się 4 października 2020 roku. Film będzie dostępny w HBO GO od rana, a emisja w HBO odbędzie się o godz. 22.20.