"Rambo: Ostatnia krew", "Obywatel Jones", "John Wick 3" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Rambo: Ostatnia krew", "Obywatel Jones", "John Wick 3", "FOMO: Udostępniasz i rządzisz", "Co przyniesie jutro"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(18 września). Chcąc przełamać artystyczną blokadę, młoda malarka Dezzy zażywa tajemniczy narkotyk. W rezultacie wpada w szał - w tym samym stopniu twórczy, co autodestrukcyjny. Pulsujący neonowymi światłami horror, którego akcja rozgrywa się w świecie kalifornijskiej bohemy. Wyraźnymi inspiracjami są tutaj "Zabójca z wiertarką" Abla Ferrary oraz filmy Gaspara Noégo. Dla miłośników kina kultowego.Sobotnią premierą będzie(19 września). Gareth Jones przybywa do ZSRR, chcąc przeprowadzić wywiad ze Stalinem. Na miejscu dowiaduje się o pladze głodu na Ukrainie. Zszokowany i oburzony, zrobi wszystko, aby świat poznał prawdę. Czy jednak świat będzie go słuchał? Agnieszka Holland przedstawia film historyczny, w którym pobrzmiewają echa współczesnych wydarzeń. Oskarżycielski "Obywatel Jones" zdobył Złote Lwy na festiwalu w Gdyni.W niedzielę premiera filmu(20 września). Kolejna odsłona serii o zabójcy, któremu kamiennej twarzy i żelaznej charyzmy użycza Keanu Reeves. Złamawszy zasady społeczności płatnych zabójców, legendarny John Wick staje się celem. Cena za jego głowę wynosi 14 miliony dolarów. Teraz "Baba Jaga" ma przeciwko sobie cały świat - szanse są wyrównane. Kontynuacja sensacyjnej sagi, której gwiazdą jest śmiertelnie poważny Keanu Reeves. Trzecia część przynosi kolejną dawkę zarazem rozbuchanych i wyrafinowanych scen akcji.Weekend filmowych premier wrozpocznie(18 września). Młoda gospodyni domowa morduje rodzinę we własnym domu. Jej sprawą zajmuje się detektyw Muldoon (Andrea Riseborough), która po śmierci swojego męża przeprowadziła się z synem do miasteczka. Kobieta szybko odkrywa, że dom jest przeklęty przez mściwego ducha. Policjantka musi zrobić wszystko, by uchronić siebie i swojego syna przed śmiercią z ręki demona.Wyreżyserowany przez Nicolasa Pesce'a horror nawiązujący do dzieła Takashiego Shimizu "Ju-On: The Grudge z 2002 roku.Niedzielną Megapremierąbędzie film(20 września). Spokojna egzystencja Johna Rambo (Sylvester Stallone) zostaje przerwana, kiedy wnuczka jego starej przyjaciółki Marii Beltran (Adriana Barraza) znika w niewyjaśnionych okolicznościach w Meksyku. Rambo przekracza granicę amerykańsko-meksykańską i szybko musi zmierzyć się z przedstawicielami jednego z najbardziej brutalnych karteli narkotykowych. Podczas swojej ostatniej misji zmuszony jest zaufać swoim umiejętnościom bojowym i zarazem stawić czoła traumom z przeszłości.Trzykrotnie nominowany do Oscara Sylvester Stallone (Creed: Narodziny legendy) powraca w swojej kultowej roli. Tytułowy Rambo musi po raz kolejny stawić czoła potężnym wrogom i uratować z opresji córkę starej przyjaciółki.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(19 września, Cinemax). Dwudziestopięcioletni Vadym (Andriy Lidagovskiy) zarabia na życie nagrywając i sprzedając różnego rodzaju dźwięki. Mieszkający w Kijowie chłopak myśli o emigracji do dalekiej Kanady. Kiedy więc dostaje lukratywną ofertę pracy, która może pomóc mu zrealizować marzenie, nie waha się ani chwili. Wkrótce wyrusza w podróż, której celem jest nagrywanie odgłosów ukraińskich zwierząt, a także rzadkiego ptaka z Karpat. Sytuacja komplikuje się nieco, gdy towarzyszką wyprawy Vadyma okazuje się jego matka... Intrygująca tragikomedia pokazująca żyjącego marzeniami o wyjeździe do Kanady dwudziestopięciolatka z Kijowa oraz jego skomplikowaną relację z matką.Drugą sobotnią premiera będzie film(19 września, Cinemax 2). Gergö (Yorgosz Goletsas) jest spragnionym wrażeń synem wpływowego biznesmena. Chłopak wraz ze swoimi przyjaciółmi kręci pełne brawury i seksualnych prowokacji filmy, które później wrzuca do sieci z nadzieją na kliki. Jedna z ich z eskapad szybko jednak wymyka się spod kontroli. Na imprezie córka nauczyciela historii Lilla (Panna László) zaczyna się nieprzyzwoicie zachowywać i wstawiona zaczyna zabiegać o względy Gergö. Kiedy dziewczyna już ledwo chodzi, para ląduje razem w łóżku. Następnego dnia materiał dokumentujący wydarzenia zostaje udostępniony online, a Lilla niespodziewanie znika bez śladu... Dramat z elementami kryminału ukazujący uzależnienie od internetu i niezdrową potrzebę pokolenia współczesnych nastolatków dzielenia się wszystkim w sieci.W niedzielę(20 września, Cinemax). Grace (Annette Bening) i Edward (Bill Nighy) są małżeństwem od blisko trzech dekad. Niestety łącząca ich namiętność z czasem wygasła. Para postanawia trwać razem i za swój priorytet stawia szczęście jedynego syna (Josh O'Connor). Nadchodzi jednak moment, w którym Edward uświadamia sobie, że chce od życia czegoś więcej. Po rozwodzie obydwoje małżonkowie muszą znaleźć sposób, aby na nowo ułożyć swoją codzienność.Intymna historia pary z małego miasteczka, która po blisko trzydziestu latach małżeństwa postanawia się rozstać.Drugą premierą będzie dramat kryminalny(20 września, Cinemax2). Pięćdziesięcioletni aktor Sergio Garcesa (Diego Peretti) czasy świetności ma już dawno za sobą. Argentyńczyk nieustająco wspomina swój dawno zapomniany przez wszystkich album z coverami piosenek Serge'a Gainsbourga, który nagrał w młodości. Mężczyzna jest strasznym cholerykiem i zdaje się mieć ogromnego pecha. Dlatego kiedy łamie nos na rowerze, dochodzi do serii niefortunnych zdarzeń. Sergio wdaje się w romans, który przybiera niespodziewanie mroczny obrót.Obraz będący mieszanką niekonwencjonalnego dramatu, kryminału i surrealistycznej czarnej komedii autorstwa duetu artystycznego - Ranii Attieh (Enrique poleca) oraz Daniela Garcii (H.).