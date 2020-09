Wirtualna Polska rozpoczyna akcję "Dbaj, nie panikuj"

Łukasz Szewczyk

• Redakcja Wirtualnej Polski rusza z akcją "Dbaj, nie panikuj", w której przedstawia aktualne informacje nt. koronawirusa, przydatne infografiki oraz umożliwia zadawanie nurtujących pytań.

• Promują ją spoty z osobami, które przeszły Covid-19. Wszystkie treści konsultują eksperci medyczni.

Jesień to czas przeziębień i grypy. Trwająca pandemia koronawirusa sprawiła, że w tym roku Polacy podchodzą do tego sezonu z o wiele większą troską. Już teraz zadajemy sobie pytania o to, czy szczepionek na grypę wystarczy dla wszystkich chętnych, czy czeka nas wzmożona fala zakażeń Covid-19 i kolejne restrykcje?Z tego powodu, redakcja Wirtualnej Polski rozpoczyna akcję "Dbaj, nie panikuj", w której przedstawia wszystkie aktualne informacje nt. koronawirusa. Dziennikarze skupiają się m.in. na tym, jak odróżnić objawy koronawirusa od grypy; przedstawiają nietypowe objawy, sposoby ochrony przed superinfekcją i leczenia w domu; opowiadają historie osób zakażonych i wyjaśniają poszczególne przypadki; podejmują również temat osób, które nie wierzą w pandemię.W ramach akcji powstał dedykowany serwis www.dbajniepanikuj.wp.pl , w którym znajdują się wszystkie publikacje, pomocne infografiki, które w prosty sposób wyjaśniają poszczególne zagadnienia, jak i możliwość zadawania nurtujących pytań. Wszystko po to, by w razie przeziębienia, podejrzenia zakażenia lub zachorowania na Covid-19, czytelnicy wiedzieli, jak zachować się w danej sytuacji, gdzie się zgłosić i przede wszystkim, co robić, by nie narażać bezpieczeństwa innych.Partnerem merytorycznym akcji jest Polska Akademia Nauk. Wszystkie materiały dla Wirtualnej Polski konsultują: prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ; prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych; prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM we Wrocławiu oraz wielu innych ekspertów: dr Lidia Stopyra, prof. Leszek Czupryniak; prof. Andrzej Fal, prof. Włodzimierz Gut, prof. Alicja Chybicka.Akcję w serwisach Wirtualnej Polski i Open FM promują spoty. Ich bohaterami są osoby, które przeszły Covid-19. Opowiadają swoje historie związane z zakażeniem, przedstawiają objawy, z jakimi się zmagali oraz odpowiadają na pytanie, czy koronawirus naprawdę może dotknąć każdego.