Trzy zagadkowe śmierci. Nowe Śledztwo Pisma na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM

Łukasz Szewczyk

• W kwietniu 2019 r. ginie Nicola. Miesiąc później Julia. A w grudniu Kamila. Nieszczęśliwe wypadki, czy może morderstwa? Co łączyło trzy nastolatki mieszkające w okolicach Jeleniej Góry? Jedno liceum, jeden rok i trzy zagadkowe śmierci.

• Rusza drugi sezon Śledztwa Pisma. Przedpremierowo serialu będzie można posłuchać na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM, a także m.in. na stronie miesięcznika "Pismo".

Śledztwo Pisma to wyjątkowy 6-odcinkowy reporterski serial podcastowy. Nowy sezon to nie tylko historia kryminalna - to także portret niezwykłych dziewczyn, które próbowały odnaleźć się w trudnych sytuacjach życiowych.- wyjaśnia Barbara Sowa, dziennikarka, autorka drugiego sezonu Śledztwa Pisma, która przez kilka miesięcy odtwarzała losy dziewczyn, rozmawiając z ich rodzinami, przyjaciółmi i przedstawicielami instytucji publicznych.Serial składa się z 6 odcinków - każdy z nich będzie udostępniany premierowo co tydzień, począwszy od 2 października 2020 r. Serial dostępny będzie bezpłatnie na stronie sledztwopisma.pl i w kanałach Śledztwa Pisma oraz na platformach audio wideo. Prenumeratorzy TOK FM Premium będą mogli słuchać każdego odcinka na tydzień przed ich oficjalną premierą, począwszy od 25 września 2020 roku.- mówi Piotr Zorć, zastępca redaktor naczelnej Radia TOK FM.Śledztwo Pisma to pierwszy polski reporterski serial podcastowy. Odcinki pierwszego sezonu - autorstwa Mirosława Wlekłego - miały premierę 18 października 2019 r. i zostały odsłuchane niemal 600 tysięcy razy przez ponad 150 tysięcy słuchaczy. Śledztwo było nominowane do szeregu nagród, w tym Grand Press Digital 2019.Drugi sezon Śledztwa Pisma wyprodukowała Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika "Pismo. Magazyn Opinii". Autorką jest Barbara Sowa. Producentem serialu jest Piotr Nesterowicz.