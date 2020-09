Serialowe hity TVN Grupa Discovery dostępne na największych rynkach zagranicznych

Łukasz Szewczyk

• Walter Presents, popularny i wielokrotnie nagradzany portal streamingowy, podpisał trzyletnią umowę z TVN Grupa Discovery, w wyniku której topowe seriale nadawcy trafią na anglojęzyczne rynki.

• W 2021 roku widzowie w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii oraz Nowej Zelandii zobaczą "Chyłkę-Zaginięcie", Chyłkę-Kasację", "Odwróconych. Ojców i Córki" oraz "Szadź".

Idąc za międzynarodowym sukcesem, które odniosły głośne produkcje "Granica" oraz "Belfer", popularny portal VOD Walter Presents z chęcią promuje kolejne polskie seriale na zagranicznych rynkach. Z początkiem 2021 roku użytkownicy platformy będą mogli cieszyć się trzema wyjątkowymi produkcjami z oferty TVN Grupa Discovery. To aż 28 godzin nowego polskiego kontentu, który trafi do widzów z USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii oraz Nowej Zelandii.- mówi Walter Iuzzolino, współzałożyciel oraz kurator Walter Presents.- mówi Aneta Zaręba, Manager ds. sprzedaży formatów i programów, TVN Grupa Discovery.Do międzynarodowej biblioteki dwa sezony serialu Player Original, "Chyłka-Zaginięcie" oraz "Chyłka - Kasacja" (The Disappearance), oba oparte na bestsellerowych opowieściach Remigiusza Mroza. W pierwszej części bezkompromisowa pani mecenas Joanna Chyłka podejmuje się obrony małżeństwa Szlezyngierów, którzy są głównymi podejrzanymi w sprawie zaginięcia ich 3-letniej córki Nikoli. Natomiast druga seria skupia się na sprawie Piotra Langera Juniora, który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo.Kolejny tytuł to "Odwróceni. Ojcowie i córki" (The Sins of the Fathers), serial obyczajowo-kryminalny o byłym gangsterze i emerytowanym policjancie. Kilkanaście lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu, "Blacha" i komisarz Sikora muszą stawić czoła przeszłości, bo teraz walczą nie tylko o swoje życie, ale też córek.Trzecia produkcja objęta umową to kolejny format Player Original. "Szadź" (Angel of Death) jest historią seryjnego mordercy oraz podążającej jego tropem komisarz policji. W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny?