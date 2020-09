Vibez. Nowy serwis mobile first Wirtualnej Polski dla młodych

Łukasz Szewczyk

• Vibez to nowa propozycja dla młodych ludzi, która wykorzystuje rozwiązania znane z aplikacji społecznościowych. Wygląd serwisu oraz jego architektura zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach mobilnych.

• Serwis tworzy zupełnie nowa, stworzona od podstaw redakcja młodych redaktorów, twórców wizualnych oraz konsultantów i przedstawicieli generacji Z.

Redakcja współtworzy strategię wydawniczą, dlatego na łamach serwisu można spotkać cykle tematyczne związane z ekologią, edukacją seksualną, walką z dyskryminacją, zdrowiem psychicznym, a także szeregiem tematów edutainmentowych i lifestylowych. Zespół składa się z osób w wieku od 18 do 23 lat, które pracują zdalnie i przygotowują materiały całkowicie poza cyklem wydawniczym tradycyjnego medium internetowego. Redaktor prowadzącą serwisu jest Aneta Bańkowska.W serwisie znalazły się nowoczesne rozwiązania znane ze smartfonów i aplikacji. Strona domyślnie wyświetla się w trybie dark mode. Posiada trzy rodzaje sliderów, treści można przewijać na kartach oraz poziomo, przewijanie pionowe prowadzi do kolejnych sekcji tematycznych. Najciekawsze materiały prezentowane są na górze ekranu w formie krótkich treści-przekąsek, na które składają się animacje, zdjęcia, wideo, muzyka, teksty oraz linki (AMP Stories).- mówi Jarek Żulpo, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktu Wydawniczego WP Media SA.Zespół Vibez skupia się na emocjach i podobnie jak generacja Z często będzie kontestował rzeczywistość. Podczas użytkowania, serwis dostosowuje kolejne materiały i proponuje zgłębienie indywidualnie interesujących tematów.- mówi Tomasz Bryja, dyrektor zarządzający Vibez.Vibez łączy jakościowe dziennikarstwo z nowoczesnym sposobem konsumpcji treści przez młodych użytkowników. Serwis został zrealizowany we współpracy z Google w ramach Google Digital News Initiative. To jedyna taka inicjatywa wydawnicza w tej części Europy, która została zakwalifikowana w kategorii dużych projektów (od 300 tys. do miliona euro dofinansowania).