Widowiskowe gale Enfusion Cage na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W piątek (25 września 2020 roku) w Alkmaar żywiej zabiją serca wszystkich fanów sportów walki. Tego dnia odbędzie się kolejna gala Enfusion Cage spod znaku XTreme Stand Up.

• Wydarzenie to kibice w naszym kraju zobaczą w Fightklubie.

XTreme Stand Up to jeden z nowych brandów wprowadzonych na rynek przez organizację Enfusion, który zadebiutował w oktagonie zaledwie przed rokiem. Walki w tej formule odbywają się w tradycyjnym oktagonie, a zawodnicy mogą korzystać z dostępnych w Enfusion technik Muay Thai, walczyć w stójce i występować w rękawicach MMA. Specjalnym ukłonem w stronę pań jest fakt, że część gal dedykowana będzie wyłącznie kobietom tak, aby to ich pojedynki stanowiły oś wydarzeń XTreme Stand Up.Każda z gal Enfusion podzielona jest na trzy elementy, na które składają się: cztery walki kobiet, cztery pojedynki w formule MMA oraz wieńczące każdą galę show XTreme Stand Up. Właśnie tę ostatnią część widzowie zobaczą na żywo w Fightklubie. Pierwsza gala już w najbliższy piątek 25 września o godz. 21:45.W 2019 roku organizacja Enfusion planowała podbój Europy ze swoim nowym formatem. Udało jej się wówczas przeprowadzić gale w Holandii, Hiszpanii i Portugalii. Kolejny krokiem ekspansji miały być rynki azjatycki i amerykański, niestety plany te mocno storpedowała pandemia koronawirusa. Teraz Enfusion wraca jednak do gry, oferując kibicom sportów walki produkt najwyższej jakości. Najbliższa, piątkowa gala w Alkmaar (transmisja w Fightklubie od godz. 21:45) będzie pierwszym z trzech eventów spod znaku XTreme Stand Up zaplanowanych w tym roku. Kolejne odbędą się w 9 października i 18 grudnia, również w Alkmaar. Podobnie jak najbliższy, także i kolejne widzowie w naszym kraju będą mogli zobaczyć na żywo w Fightklubie