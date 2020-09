Mecz Łomża Vive Kielce w Lidze Mistrzów na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• W środę zespół Łomży Vive Kielce zmierzy się z MOL-Pick Szeged w drugiej kolejce Ligi Mistrzów.

• Transmisja meczu tylko w Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze. Ekspertem w studiu będzie jeden z najlepszych polskich piłkarzy ręcznych w historii - Grzegorz Tkaczyk.

W pierwszym meczu tegorocznej edycji Ligi Mistrzów piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce po zaciętym i bardzo emocjonującym meczu przegrali z SG Flensburg-Handewitt 30:31. W środę, w drugiej kolejce prestiżowych rozgrywek podejmą w Hali Legionów MOL-Pick Szeged. Węgierski zespół przyjedzie do Kielc bez sześciu zawodników, w tym dwóch liderów drużyny: obrotowego Bence Behdidiego i rozgrywającego Deana Bombaca. Będzie to pierwsze spotkanie MOL-Pick Szeged w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, bo ich spotkanie z Paris Saint-Germain Handball zostało przełożone.Transmisja meczu rozpocznie się w środę (23 września 2020 roku) o 18:30 w Eurosporcie 2, a rywalizację skomentują Krzysztof Bandych i Jakub Pieczatowski. Reporterem w Kielcach będzie Kacper Merk, a gościem w prowadzonym w Hali Legionów studiu będzie jeden z najlepszych polskich piłkarzy ręcznych w historii Grzegorz Tkaczyk.Tuż po spotkaniu Łomży Vive Kielce Eurosport 2 pokaże mecz innego z wielkich faworytów Ligi Mistrzów, czyli Paris Saint-Germain, w którego składzie występują takie gwiazdy jak Mikkel Hansen, czy Nikola Karabatić, a także reprezentant Polski Kamil Syprzak. Paryżanie podejmą SG Flensburg-Handewitt. Eurosport pozyskał wyłączne prawa do transmitowania w Polsce rozgrywek kobiet i mężczyzn w europejskich pucharach w piłce ręcznej: Lidze Mistrzów, Lidze Europejskiej i Pucharze EHF. Stacja nabyła również wyłączne prawa do mistrzostw Europy kobiet w latach 2020, 2022, 2024 i 2026 oraz mistrzostw Europy mężczyzn w latach 2022, 2024 i 2026. Znakomitą ofertę Eurosportu dla miłośników piłki ręcznej uzupełniają prawa do mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej w 2021, 2023 i 2025 roku.