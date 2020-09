Polsat Sport pokaże mecz Lech Poznań - Apollon Limassol w eliminacjach Ligi Europy

Łukasz Szewczyk

• W przedostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy UEFA Lech Poznań zmierzy się z aktualnym liderem cypryjskiej ekstraklasy - Apollonem Limassol.

• Ze względu na pandemię koronawirusa w eliminacjach europejskich pucharów zrezygnowano z meczów rewanżowych.

Wicemistrz Polski walkę o awans do Ligi Europy UEFA rozpoczął pod koniec sierpnia. Po łotewskiej Valmierze i szwedzkim Hammarby, kolejnym rywalem Lecha będzie cypryjski Apollon Limassol. Spotkanie odbędzie się w środę 23 sierpnia. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport wystartuje o godzinie 17:00. Poprowadzi je Paulina Chylewska, a jej gośćmi będą Dariusz Dziekanowski, Michał Listkiewicz i Roman Kołtoń. O 17:50 rozpocznie się transmisja ze stadionu w Nikozji, a po meczu zaproszeni do studia goście szczegółowo przeanalizują wydarzenia na boisku.Dwa lata temu Apollon Limassol zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Europy. W przeszłości w jego barwach grało wielu Polaków, m.in. Kamil Kosowski, Radosław Michalski, Arkadiusz Piech, Paweł Sibik i Łukasz Sosin. W tegorocznych eliminacjach drużyny rozgrywają tylko po jednym spotkaniu, zamiast rywalizować w tradycyjnym systemie mecz i rewanż. To efekt pandemii koronawirusa.Aby awansować do fazy grupowej Ligi Europy UEFA, trzeba przejść cztery rundy eliminacji. Jeżeli Lech Poznań pokona Apollon Limassol, to jego ostatnią przeszkodą na drodze do LE będzie zwycięzca starcia RSC Charleroi - Partizan Belgrad. Finał Europa League w sezonie 2020/21 odbędzie się w Gdańsku.