TVN kręci nowe show "LEGO Masters". Premiera w listopadzie

• Najsłynniejsze klocki świata, budowle jakie można zobaczyć tylko w filmach i zacięta rywalizacja.

• Premiera 14 listopada 2020 roku w TVN

Wystartowały zdjęcia do "LEGO Masters". Sześć par uczestników, gdzie każda zaskoczy widzów swoją historią. Co więcej, gracze będą musieli zmierzyć się ze skomplikowanymi zadaniami, presją czasu, rywalami oraz ogniem krytyki jurorów. W programie na pewno nie zabraknie dużych emocji, humoru i zdrowej dawki adrenaliny. "LEGO Masters" to przede wszystkim świetna zabawa dla wszystkich, w każdym wieku.- prowadzący program Marcin Prokop."LEGO Masters" to spełnienie marzeń każdego wielbiciela klocków i dobrej zabawy! Przed nami sześć emocjonujących odcinków, a w każdym z nich uczestnicy będą musieli stworzyć spektakularne konstrukcje z klocków LEGO. Powstaną niezwykłe budowle, pojazdy, skomplikowane mechanizmy oraz całe miasta. Będzie to sprawdzian zdolności graczy, ich kreatywności, wyobraźni i umiejętności technicznych. Pod koniec każdego odcinka jedna para opuści program. O finał zawalczą 3 najlepsze duety i będzie to prawdziwe starcie mistrzów! Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrza LEGO, wizytę w LEGOlandzie i nagrodę główną, czyli 100 tysięcy złotych!- mówi Ryszard Sibilski, Managing Director Endemol Shine Polska.