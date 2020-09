TVP1 kręci trzeci sezon serialu "Stulecie Winnych"

Łukasz Szewczyk

• Ruszyły zdjęcia do trzeciego sezonu serialu "Stulecie Winnych" o historii zwykłych ludzi, którym przyszło żyć w niezwykłych czasach.

• Na planie pojawią się nowe aktorki - Urszula Grabowska i Magdalena Walach.

W trzeciej odsłonie losów rodziny Winnych z podwarszawskiego Brwinowa, do głosu dochodzi nowe pokolenie. Chociaż w pierwszych kadrach obserwujemy przygotowania do ślubu Stanisława i Andzi, a ich spełniona i szczęśliwa miłość będzie nam towarzyszyć przez cały sezon, to akcja serialu będzie się toczyła wokół perypetii życiowych bliźniaczek Kasi i Basi, a także Ewy i małego Michała. Ich sukcesy i porażki obserwować będą zatroskani rodzice - Mania i Ryszard oraz Ania i Michał.Codzienne życie w trudnych czasach powojennych, umacniająca się władza ludowa, problemy z zaopatrzeniem i absurdy socjalizmu, dotykają rodzinę Winnych. Jednak pomimo tego Winni próbują żyć normalnie, budują nowe domy, witają na świecie dzieci, żegnają bliskich. Wielka historia i tym razem nie ominie Brwinowa. Bohaterowie będą świadkami i uczestnikami odwilży październikowej (1956 rok), strajków studenckich w marcu 1968 roku, wydarzeń w stoczni Gdańskiej w 1970 r. i w Ursusie w 1956 r. Niektórzy z nich zapłacą najwyższą cenę za pragnienie życia w wolnym kraju.Serial "Stulecie Winnych" jest jednak przede wszystkim opowieścią o sile rodziny. Winni wciąż kochają i radują, przeżywają trudne chwile i osobiste tragedie, ale mają nadzieję na lepsze jutro. Zawsze też mogą na siebie liczyć. Trzeci sezon serialu obejmuje lata 1956-1976. Wystąpią znani z poprzednich sezonów: Jan Wieczorkowski, Arkadiusz Janiczek, Katarzyna Kwiatkowska, Barbara Wypych, Patryk Szwichtenberg, Piotr Rogucki, Stefan Pawłowski, Mateusz Janicki i Lesław Żurek. W rolach Ani i Mani zobaczymy nowe aktorki - Urszulę Grabowską oraz Magdalenę Walach.Za scenariusz na podstawie sagi Ałbeny Grabowskiej odpowiada zespół pod kierunkiem Ilony Łepkowskiej. Serial na zlecenie Telewizji Polskiej produkuje Endemol Shine Polska.