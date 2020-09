Od śmiechu aż po dreszcz przerażenia. Trzy nowe seriale premium od października w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Od 3 października 2020 roku telewizja Polsat rozpoczyna emisję serialowych nowości

• W sobotnie wieczory premiery prosto z kina: "Mayday", "Bad Boy" oraz "Bez skrupułów" w wydłużonej, "serialowej" wersji.

Cykl rozpoczyna serial. W sobotę (3 i 10 października, o godzinie 20:00 )widzowie zobaczą po dwa odcinki tej inteligentnej komediowej mieszanki. Telewizory "zatrzęsą" się od emocji i zaskakujących zwrotów akcji - od spontanicznych porodów, miłosnych perturbacji oraz wściekłych kobiet, po kradzieże mienia czy desperackich zakładów na wyścigach konnych. W "Mayday" może wydarzyć się dosłownie wszystko. Albo, jak ujął to Piotr Adamczyk:Czy dwie żony to zdrada? Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie - jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz... Marysi (Weronika Książkiewicz),z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej.Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa... Do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty. Ponadto, w cały ten splot niefortunnych zdarzeń zostaje wplątany kolega Janka, Staszek (Adam Woronowicz). Jak skończy się ta historia?Kolejnym premierowym serialem na antenie Polsatu jest, który będzie można obejrzeć 17 i 24 października o godzinie 20:00. Specjalista od kina sensacyjnego Patryk Vega odkrywa patologie w polskich klubach piłkarskich. Powiązania z mafią i gangsterami, ustawianie meczów, groźby, zastraszania i agresja na stadionach - wszystko to w pełnym gwiazd serialu, w którym pierwszoplanowe role grają: Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zawadzka i Zbigniew Zamachowski, wspierani m.in. przez piłkarzy - Kamila Grosickiego i Sławomira Peszko."Bad boy" to nie tylko inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja, która ujawnia najmroczniejszą stronę środowiska piłki nożnej. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców.- zapewnia reżyser Patryk Vega.Ostatnim serialem jest, który startuje 31 października o godzinie 20:00, a kolejne odcinki zobaczymy 7 i 14 listopada. "Bez skrupułów" to 5 odcinkowy polityczny thriller, który odsłania kulisy pracy policji oraz służb specjalnych. To kino akcji, w którym naprzeciwko siebie stanęli giganci polskiego aktorstwa - Janusz Gajos i Andrzej Seweryn. Na ekranie pojawi się także Maria Dębska, która nie występowała w wersji kinowej filmu! Jej partnerem będzie Maciej Maleńczuk, grający ekscentrycznego właściciela nocnego klubu.Główną bohaterką jest młoda, uczciwa policjantka Kaja (Marta Nieradkiewicz), która w czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji zostaje porwana i zgwałcona. Uciekając, zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy. Kilka lat później, odnajduje ją były szef, by namówić do powrotu i rozpracowania przestępców zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu.W serialu zobaczymy także: Olgierda Łukaszewicza, Mateusza Kościukiewicza, Piotra Stramowskiego, Danutę Stenkę, Ewę Kasprzyk, Krzysztofa Stroińskiego czy Artura Żmijewskiego.