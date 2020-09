Polsat i Polsat Sport pokażą mecz o Superpuchar Europy

Łukasz Szewczyk

• Polsat i Polsat Sport na żywo pokażą mecz o Superpuchar Europy UEFA, w który w czwartek (24 września 2020 roku) odbędzie się w Budapeszcie.

• Konfrontacja triumfatorów Ligi Mistrzów i Ligi Europy symbolicznie wyznacza początek nowego sezonu międzynarodowych rozgrywek piłkarskich w Europie.

Mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz Puchar Europy przyznany za triumf w Lidze Mistrzów to tegoroczny dorobek kapitana reprezentacji Polski w barwach Bayernu Monachium. W czwartek w Budapeszcie Bawarczycy zmierzą się z Sevillą, która latem po raz szósty sięgnęła po triumf w Lidze Europy.Wstępem do czwartkowego meczu będzie specjalne studio, które w Polsacie Sport wystartuje o godzinie 18:00. Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą były selekcjoner polskiej kadry - Jerzy Engel, emerytowany reprezentacyjny napastnik - Artur Wichniarek, koordynator piłkarskiej akademii Legii Warszawa - Piotr Urban oraz dziennikarz - Roman Kołtoń. W przedmeczowym studiu oprócz drobiazgowej analizy taktycznej i najświeższych doniesień medialnych pojawią się też łączenia reporterskie ze stadionu imienia Ferenca Puskasa. Od godziny 20:40 transmisja dostępna będzie także w otwartym Polsacie. Z Budapesztu spotkanie skomentuje Bożydar Iwanow. Transmisja będzie też dostępna w największej platformie rozrywki internetowej IPLA, w której największe polskie i europejskie gwiazdy piłki nożnej oglądać można w telewizorach ze Smart TV oraz na komputerach, smartfonach i tabletach.Mecz o Superpuchar Europy UEFA rozgrywany jest niemal nieprzerwanie od 1973 roku. Na przestrzeni lat kilkukrotnie zmieniał się sposób doboru zespołów mierzących się o to trofeum, ale idea zawsze była taka sama: wyłonienie najlepszej klubowej drużyny piłkarskiej Starego Kontynentu. W obecnym kształcie rywalizacja toczy się od sezonu 2009/10, gdy Liga Europy zastąpiła Puchar UEFA. Zarówno Bayern Monachium jak i Sevilla FC tylko raz sięgały po Superpuchar Europy UEFA. Klubowi z Niemiec sztuka ta udała się w 2013, a ekipie z Hiszpanii w 2006 roku.