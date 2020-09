Finał Nagrody Literackiej Nike na żywo w TVN24 i na Wyborcza.pl

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (4 października 2020 roku) poznamy laureata lub laureatkę 24. edycji Nagrody Literackiej Nike.

• Finałową galę konkursu będzie można oglądać na żywo w TVN24 oraz online na Wyborcza.pl.

• Do 27 września miłośnicy literatury mogą głosować w plebiscycie Nike Czytelników

W tegorocznej, 24. już edycji Nagrody Literackiej Nike o miano książki roku rywalizują dwie powieści, dwa eseje, dwie książki reporterskie oraz biografia. Nominacje do Nike otrzymali: Agnieszka Dauksza za książkę "Jaremianka" (Wydawnictwo Znak), Joanna Gierak-Onoszko - "27 śmierci Toby'ego Obeda" (Wydawnictwo Dowody na Istnienie), Piotr M. Majewski - "Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu" (Wydawnictwo Krytyka Polityczna), Radek Rak - "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli" (Wydawnictwo Powergraph), Paweł Piotr Reszka - "Płuczki" (Wydawnictwo Agora), Monika Sznajderman - Pusty las (Wydawnictwo Czarne) oraz Filip Zawada - "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek" (Wydawnictwo Znak).Laureatkę lub laureata Nike poznamy 4 października 2020 roku- jury konkursu dokona wyboru w dniu wręczenia nagrody. Zwycięzca otrzyma 100 tys. zł i statuetkę projektu Gustawa Zemły. Fundatorami nagrody są "Gazeta Wyborcza" i Fundacja Agory.Gala finałowa Nagrody Literackiej Nike, z uwagi na sytuację związaną z pandemią, odbędzie się w formule hybrydowej - w spotkaniu organizowanym tradycyjnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wezmą udział wyłącznie finaliści konkursu, wydawcy, jurorzy i prowadząca Grażyna Torbicka oraz organizatorzy. Publiczność będzie mogła oglądać transmisję na żywo, która rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVN24 i w internecie na Wyborcza.pl.Motywem przewodnim imprezy będą filmowe adaptacje książek nominowanych w poprzednich latach do Nagrody Nike. Widzowie gali będą mogli przypomnieć sobie m.in. powieść "Pod Mocnym Aniołem" Jerzego Pilcha, sfilmowaną przez Wojciecha Smarzowskiego czy "Ciemno, prawie noc" Joanny Bator i film w reżyserii Borysa Lankosza pod tym samym tytułem. W materiałach prezentowanych podczas wydarzenia pojawią się również zapowiedzi kolejnych filmowych adaptacji dzieł z grona finalistów do Nike.W sobotę, 3 października 2020 r. ogłoszony zostanie wybór czytelników "Gazety Wyborczej" i Wyborcza.pl w plebiscycie Nike Czytelników. Do niedzieli, 27 września br. do godz. 15:00 każdy może oddać głos na jedną z siedmiu książek-finalistek Nike 2020 w serwisie Wyborcza.pl/nike . Redakcja dziennika zaprasza również do udziału w konkursie na recenzję książki. Autor najciekawszego tekstu o długości do 2 tys. znaków wygra voucher na wycieczkę o wartości 5 tys. zł. Nazwisko zwycięzcy poznamy w czasie gali Nagrody Nike, a fragmenty recenzji ukażą się w "Wyborczej" dzień później.W jury Nagrody Nike zasiadają obecnie: Teresa Bogucka, Agata Dowgird, Maryla Hopfinger, Dariusz Kosiński, Iwona Kurz, Anna Nasiłowska, Magdalena Piekara, Paweł Próchniak (przewodniczący jury) i Szymon Rudnicki.Nagroda Literacka Nike przyznawana jest od 1997 r. w październiku za najlepszą książkę poprzedniego roku. Jej celem jest promocja polskiej literatury. W konkursie mogą startować wszystkie gatunki literackie. Nagrody nie można podzielić ani nie przyznać.