Potyczka z wielką armią i początek pięknego uczucia. Nowe odcinki "Ninjago" w Cartoon Network

Łukasz Szewczyk

• Bohaterowie świata Lego Ninjago powracają na antenę Cartoon Network

• Jay, Kai, Cole i Zane staną przed nowymi wyzwaniami i odwiedzą Księżniczkę Vanię w niesamowitym Królestwie Shintaro. Nieustraszeni wojownicy wyjdą zwycięsko z niejednej potyczki.

Gang Ninjago to zgrana drużyna, która dzięki wyjątkowym mocom podoła nawet najtrudniejszym walkom. Czerwony, zielony, niebieski, czarny i biały ninja wielokrotnie pokonywali wszystkich przeciwników, którzy stanęli im na drodze. Tym razem pod wodzą Mistrza Wu udają się do dalekich krain i stawiają czoła potężnym wrogom. Ninjago wykorzystują moce ognia, energii, piorunów, lodu i ziemi, łącząc siły w walce o dobro! Choć zdarza im się poróżnić, zawsze znajdą wspólne rozwiązanie.W nowych odcinkach drugiego sezonu nieustraszeni ninja trafią do Królestwa Shintaro, gdzie na swoje urodziny zaprosiła ich Księżniczka Vania. Waleczni bohaterowie przypadkowo odkryją podziemny świat. Czekają na nich również nowe wyzwania, jak potyczka z armią. Dzielni i bohaterscy ninja wykorzystają ostrza żywiołów, żeby poskromić złowrogich wojowników. Nie obędą się także bez mądrości i wiedzy, którymi obdarował ich Mistrz Wu! W innym odcinku serialu, Jay i Nya zakochują się w sobie - jednak na drodze pojawi się królowa, która wyzwie Nyę na pojedynek o serce Jay'a. Jak Jay zareaguje na tę nietypową sytuację? Nowy sezon to też ekscytujące spotkania ze smokami, odkrywanie opuszczonej świątyni i wiele innych fascynujących przygód.Premiera drugiego sezonu "Ninjago" już w sobotę 3 października o 9:45. Emisja w soboty i niedziele o 9:45 na antenie Cartoon Network.