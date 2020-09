Rusza jesienna ramówka Gazeta.pl. Nowe formaty, zielona ofensywa

Łukasz Szewczyk

• Portal Gazeta.pl ogłosił ramówkę na najbliższe miesiące

• Dużo nowości i kontynuacja znanych formatów, a przede wszystkim jeszcze więcej tematów ważnych dla czytelników Gazeta.pl, w tym treści związanych z ochroną środowiska.

- mówi Rafał Madajczak, dyrektor kreatywny Gazeta.pl.Jesienna ramówka Gazeta.pl złożona jest zarówno ze znanych już użytkownikom portalu formatów, jak i nowości, których premiery mają miejsce od początku września. Wśród kontynuowanych cykli czytelnicy znajdą m.in.czy. Gazeta.pl będzie także coraz mocniej stawiać nowe formaty wideo dostępne w ramach interaktywnego playera, wykorzystując jego opcje - np.: virtual showroom, modny wybór czy Click2Shop. Wśród nowości znalazły się m.in., cykle, a także program- dodaje Rafał Madajczak.Czytelnicy znajdą też w portalu ciekawe treści lifestyle'owe. Gazeta.pl zaproponuje im tej jesieni cykl "Klimatycznie" z praktycznymi eko poradami dla każdego. Będzie też wspierać matki w cyklach "Mamy moc" i "Matka Polka za granicą". Natomiast na Plotek.pl zadebiutował format wideo "Plotkersi", łączący wywiady z gwiazdami z konkursami dla widzów. Wśród nowości znalazły się m.in. "Zielony Poranek", cykle "Klimatycznie" i "Wiedza elektryzująca", a także program "Plotkersi".Moto.pl oprócz sekcji Moto 2030 o przyszłości motoryzacji prezentuje w jesiennej ramówce cykl "Wiedza elektryzująca" poświęcony praktycznym aspektom użytkowania elektrycznych samochodów. Na strony serwisu powrócił też prestiżowy plebiscyt "The Best of Moto", w którym nagradzane są nie tylko samochody, ale też kampanie reklamowe czy influencerzy branży moto.Tej jesieni na Gazeta.pl nie zabraknie też sportu. Internauci będą mogli oglądać formaty wideo "F1 Sport" Michała Gąsiorowskiego i Piotra Majchrzaka oraz "Sekcja Piłkarska" Pawła Wilkowicza i Michała Gąsiorowskiego.Ambicją Gazeta.pl jest bycie najbardziej zielonym portalem w Polsce. Redakcja od wielu lat w swoich treściach zwraca uwagę na ekologię, publikuje różnorodne cykle związane z ekologią, w tym m.in. "Piątki dla klimatu", "Moto2030", "Haps Zero Waste" czy "Ludzie w klimacie". Gazeta.pl angażuje się także w ekologiczne inicjatywy, w tym m.in. w akcję "Adoptuj Pszczołę", a w 2019 r. zorganizowała akcję "Plaża bez peta". Portal przygotował też specjalną ofertę "Reklama dla klimatu", której celem jest promowanie ekologicznych postaw przedsiębiorców. Jednym z elementów "Deklaracji Gazeta.pl na nowe czasy" jest obietnica alarmowania opinii publicznej, że stan środowiska i kryzys klimatyczny jest tykającą bombą dla naszego życia i zdrowia.