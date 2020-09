Dwie polskie produkcje true crime jesienią w CBS Reality

Łukasz Szewczyk

• Kanał kryminalny CBS Reality zapowiada premiery dwóch lokalnych produkcji własnych tej jesieni - programu dokumentalnego "Dzieci siostry Bernadetty" oraz serii "Kryminalne akta inspektor Biskupskiej".

"Dzieci siostry Bernadetty" w CBS Reality

"Kryminalne akta inspektor Biskupskiej" w CBS Reality

- mówi Jolanta Kasparek, producentka wykonawcza CBS Reality oraz dyrektorka programowa CBS Europa.Dwuczęściowy program dokumentalnyopowiada o dwóch historiach, które wstrząsnęły całą Polską. Dokument otwiera sprawa zaginięcia ośmioletniego Mateusza z Rybnika, która przyczyniła się do odkrycia mrocznej tajemnicy ośrodka wychowawczego sióstr boromeuszek w Zabrzu. Byli podopieczni placówki w dzieciństwie doświadczyli fizycznej i psychicznej przemocy z rąk sióstr i współwychowanków. W programie opowiadają o tym, co przeżyli za jego murami oraz jaki to miało wpływ na ich życie.- mówi Michał Trocki, producent programu "Dzieci siostry Bernadetty" z Crew4u productionDokument został wyprodukowany przez Crew4u production, a za reżyserię odpowiada Kinga Płachecińska.Pięcioodcinkowa seriaopowiada o pięciu słynnych sprawach z lat 90., w prowadzenie których zaangażowana była inspektor Grażyna Biskupska - najsłynniejsza kobieta oficer polskiej służby mundurowej. Sama Grażyna Biskupska występuje w roli gospodyni oraz głównej ekspertki i przeprowadza widza przez meandry policyjnych śledztw, rozmawiając z byłymi kolegami i koleżankami oraz wracając na miejsca zbrodni. Inspektor Biskupska w policji przepracowała ponad 20 lat. Kierowała m.in. Wydziałem do Walki z Terrorem Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji oraz Wydziałem do Zwalczania Aktów Terroru CBŚ Komendy Głównej Policji. Nadzorowała największe policyjne sprawy w Warszawie, w tym rozpracowanie słynnej grupy przestępczej z Żoliborza oraz znalezienie sprawców głośnego zabójstwa maturzysty porwanego z Lasku Młocińskiego.- mówi Dorota Danielak, producent programu "Kryminalne akta inspektor Biskupskiej" z ATM Grupa S.ASeria została wyprodukowana przez ATM Grupa S.A. i wyreżyserowana przez Sambora Wilka.