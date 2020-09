Włoski klasyk, rosyjski wyścig F1, walka o awans do finału Ekstraligi - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie włoski szlagier Juventus FC - AS Roma, w którym wystąpi Wojciech Szczęsny.

• Ciekawie zapowiadają się także mecze Bundesligi z udziałem Bayernu Monachium Roberta Lewandowskiego i Herthy BSC Krzysztofa Piątka.

• W lidze hiszpańskiej na pierwszy plan wysuwa się starcie Realu Madryt z Realem Betis.

Fani motorsportu będą mogli obejrzeć wyścig Formula 1 o Grand Prix Rosji oraz półfinał żużlowej PGE Ekstraligi

Mecze Juventusu FC z AS Romą należą do najważniejszych wydarzeń każdego sezonu Serie A TIM. To jedne z najsłynniejszych włoskich klubów, a w ich barwach występują takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo czy Edin Džeko. Starcie tych drużyn w drugiej kolejce obecnych rozgrywek zapowiada się szczególnie ciekawie, bo Stara Dama z wigorem przystąpiła do walki o obronę mistrzostwa Włoch, a Wilki są jednym z głównych pretendentów do jej zdetronizowania. Na Stadio Olimpico w Rzymie w bramce gości stanie, który spróbuje zachować miano niepokonanego w bieżącym sezonie. Kibicom zaprezentują się także nowi zawodnicy obu zespołów, którzy w inauguracyjnej serii spotkań zebrali dobre recenzje, m.in. Weston McKennie i Dejan Kulusevski z Juve oraz Gianluca Mancini i Jordan Veretout z Romy.Jedną z atrakcji tego weekendu będzie starcie wicemistrza Włoch, Interu Mediolan, z ACF Fiorentiną. Dla Nerrazzurich będzie to pierwszy oficjalny występ od sierpniowego finału Ligi Europy UEFA. W ich barwach kibice zobaczą w akcji piłkarzy sprowadzonych latem, m.in. Alaksandara Kolarova, Achrafa Hakimiego, Arturo Vidala oraz wracającego z wypożyczenia do Cagliari Calcio Radję Nainggolana. Z kolei w bramce gości zagra. Jak Polak poradzi sobie z atakami Romelu Lukaku i innych ofensywnych graczy Interu?Bayern Monachium rozpoczął nowy sezon od imponującej wygranej 8:0 z FC Schalke 04. W drugiej kolejce Bawarczyków czeka trudniejsze zadanie, bo zmierzą się z TSG 1899 Hoffenheim, które na inaugurację również sięgnęło po komplet punktów. Na Prezero-Arena dojdzie do ciekawego pojedynkuz gwiazdą gospodarzy, Andrejem Kramariciem. "Lewy" to pięciokrotny król strzelców ligi niemieckiej, a Chorwat przed tygodniem zdobył hat-tricka i jest jednym z rywali Polaka w walce o to trofeum w obecnych rozgrywkach. Bramek w tym meczu nie powinno zabraknąć, bo w sześciu ostatnich konfrontacjach tych ekip padło ich łącznie aż 31!Tuż za Bayernem w tabeli znajduje się drużyna, Hertha BSC. W drugiej kolejce berlińczycy zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt. W poprzednim starciu z tym przeciwnikiem Piątek strzelił gola, ale jego zespół przegrał 1:4. W najbliższy weekend wspólnie z kolegami postara się o zwycięstwo, które pozwoli Hercie utrzymać się w ścisłej czołówce Bundesligi.W innym z najciekawiej zapowiadających się spotkań kolejki Bayer 04 Leverkusen podejmie RB Lipsk. Konfrontacje tych ekip w ostatnim sezonie były bardzo zacięte i kończyły się remisami. Obie są wymieniane w gronie poważnych kandydatów do mistrzostwa Niemiec, więc ich najbliższy mecz powinien być wyrównany. W ataku gospodarzy zagra niechciany w RB Lipsk Patrick Schick i z pewnością będzie miał wiele do udowodnienia...W trzeciej kolejce LaLiga Santander broniący mistrzostwa Hiszpanii Real Madryt zagra na wyjeździe z Realem Betis. Królewscy nie pokonali Béticos od trzech spotkań i mają w pamięci ostatnią wizytę na Estadio Benito Villamarín, gdzie przegrali 1:2 i o mało nie stracili szans na tytuł. Tym razem może być równie trudno, bo gospodarze rozpoczęli sezon od dwóch zwycięstw bez straty gola. Sergio Ramos i spółka będą musieli uważać szczególnie na groźne ofensywne trio: Nabil Fekir - Joaquín - Sergio Canales. Nadzieją w ofensywie Realu będzie młody Martin Ødegaard, który wywalczył miejsce w podstawowym składzie i może okazać się jedną z centralnych postaci madrytczyków w obecnych rozgrywkach.O swoje miejsce w wyjściowej jedenastce walczy także jedyny Polak w lidze hiszpańskiej,. Jego SD Eibar w weekend zmierzy się z Athletic Club. To derby Kraju Basków, w których emocji nigdy nie brakuje. Tak było także w poprzednim spotkaniu tych drużyn zakończonym remisem 2:2. Czy w swoim pierwszym występie przeciwko lokalnemu rywalowi polski pomocnik odegra jedną z głównych ról?Wszystkie dotychczasowe wyścigi Formula 1 o Grand Prix Rosji wygrali kierowcy Mercedesa. W aż czterech z nich pierwszy linię mety przekroczył Lewis Hamilton i to on będzie faworytem najbliższej rywalizacji, która odbędzie się na ulicznym torze w Soczi. Brytyjczyk stanie przed szansą na swoje 91. zwycięstwo w F1, dzięki czemu może wyrównać rekord legendarnego Michaela Schumachera! Jego plany postarają się pokrzyżować goniący go w klasyfikacji generalnej Valtteri Bottas i Max Verstappen, a także Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lance Stroll i Alexander Albon. Każdy z nich w ostatnich wyścigach przynajmniej raz zajmował miejsce na podium. Okazję na przełamanie będą mieli Charles Leclerc i Sebastan Vettel ze Scuderia Ferrari, którzy wspólnie z zespołem szukają optymalnych ustawień swoich bolidów.Niedzielny mecz na Stadionie im. Alfreda Smoczyka wyłoni pierwszego finalistę rozgrywek PGE Ekstraligi. Tydzień temu FOGO UNIA Leszno pokonała RM SOLAR FALUBAZ Zielona Góra zaledwie 46:44, więc przed rewanżem kwestia awansu pozostaje otwarta. Dla gospodarzy kluczowym zawodnikiem będzie Emil Sajfutdinow, najlepiej punktujący zawodnik obecnego sezonu PGE Ekstraligi. Kibice Unii liczą także na spisującego się ostatnio dobrze Jaimona Lidseya. Sporą niewiadomą jest natomiast forma Piotra Pawlickiego i Dominika Kubery, którzy w ubiegłotygodniowym spotkaniu mieli sporo problemów. Po stronie gości z Zielonej Góry główną postacią powinien być Patryk Dudek, ich lider w dwóch poprzednich starciach ligowych. Wiele będzie zależało również od największej gwiazdy Falubazu, Martina Vaculíka, który w pierwszym meczu, pomimo nieudanego początku, zdobył dla swojej ekipy 10 cennych punktów.Plan transmisji:Piątek (25 września):• 13:55 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2020:(Eleven Sports 1, studio od 13:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Mateusz Majak• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 20:40 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 22:30- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (26 września):• 10:55 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2020:(Elebn Sports 1, studio od 10:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 13:55(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Krukstudio: Mateusz Majak, Antoni Partum, Domunik Mucha• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 studio 20:00)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz Wiśniowskistudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Piotr Urban• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (27 września):• 11:55, Eleven Sports 2, LaLiga Santander: CA Osasuna - Levante UDkomentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 12:25, Eleven Sports 3, Serie A TIM: Spezia Calcio - US Sassuolo Calciokomentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 13:05, Eleven Sports 1, FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2020: wyścig (studio od 11:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół• 13:25, Eleven Sports 4, 2. Bundesliga: FC St. Pauli - 1. FC Heidenheimkomentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:55, Eleven Sports 2, LaLiga Santander: SD Eibar - Athletic Clubkomentarz: Ptryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 14:55, Eleven Sports 3, Serie A TIM: SSC Napoli - Genoa CFCkomentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25, Eleven Sports 1, Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - Bayern Monachium (studio od 15:05)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński, studio: Mateusz Majak, Maciej Kruk• 16:00, Eleven Sports 2, PGE Ekstraliga: FOGO UNIA Leszno - RM SOLAR FALUBAZ Zielona Górakomentarz: Piotr Olkowicz, Michał Mitrut, studio: Marcelina Rutkowska, Krystian Plech, reporterka: Anita Mazur• 17:55, Eleven Sports 1, Serie A TIM: FC Crotone - AC Milan (studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 17:55, Eleven Sports 3, Bundesliga: SC Freiburg - VfL Wolfsburgkomentarz: Michał Wszołek, Michał Świerkula• 18:25, Eleven Sports 4, LaLiga Santander: Cádiz CF - Sevilla FCkomentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 20:40, Eleven Sports 1, Serie A TIM: AS Roma - Juventus FC (studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak, studio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 23:00, Eleven Sports 1, Eleven Gol LIVE - magazynprowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (28 września):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 21:00(Eleven Sports 1)