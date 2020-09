Barcelona zaczyna sezon, Liverpool walczy z Arsenalem - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Hitem 3. kolejki Premier League będzie poniedziałkowe starcie Liverpoolu z Arsenalem, zaś w niedzielę fani LaLiga Santander będą mogli zobaczyć w akcji Barcelonę, która zagra z Villarealem.

Walka o ligowe punkty w 5. kolejce PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się od mocnego uderzenia. W Super Piątku Górnik Zabrze zagra z Wisłą Kraków. Zabrzanie to rewelacja sezonu - w czterech meczach zdobyli komplet punktów i pewnie prowadzą w tabeli. Wisła do tej pory uzbierała tylko dwa punkty i zajmuje trzynastą pozycję. I choć w tym spotkaniu na pewno nie wystąpi w roli faworyta, to emocji w Zabrzu nie powinno zabraknąć. Podobnie jak w sobotnim wieczornym spotkaniu, w którym Jagiellonia Białystok podejmie KGHM Zagłębie Lubin. Drużyna z Białegostoku zajmuje trzecie miejsce w tabeli i wydaje się być na fali. Przed tygodniem wywiozła trzy punkty z Gliwic, podczas gdy Zagłębie zremisowało u siebie z Cracovią. Jednak po czterech kolejkach lubinianie mają na koncie tylko o jeden punkt mniej niż Jaga. W poniedziałek Stal Mielec zmierzy się z Piastem Gliwice, a mecze Lech Poznań - Pogoń Szczecin oraz Legia Warszawa - Śląsk Wrocław odbędą się w nowym terminie, ze względu na udział Lecha i Legii w eliminacjach europejskich pucharów.Najciekawsze spotkanie 3. kolejki Premier League zostanie rozegrane w poniedziałkowy wieczór. O 21:00 broniący tytułu Liverpool zmierzy się z Arsenalem. W ostatnim czasie rywalizacja obu drużyn była niezwykle wyrównana. W poprzednim sezonie obie zanotowały po jednym zwycięstwie, a w niedawnym meczu o Tarczę Wspólnoty po remisowym wyniku o wygranej Arsenalu przesądziły rzuty karne. Emocji na pewno nie zabraknie, bo trzy punkty w poniedziałkowym meczu mogą dać pozycję lidera. Bezpośrednio po zakończeniu spotkania Andrzej Twarowski zaprasza na Jej Wysokość Premier League, czyli magazyn podsumowujący całą kolejkę. A w niej oprócz poniedziałkowego hitu, wiele ciekawych spotkań. W sobotę o 13:30 widzowie przekonają się czy Manchester United sięgnie po pierwsze punkty w sezonie. Czerwone Diabły zagrają na wyjeździe z Brighton. Z kolei w niedzielę Manchester City podejmie lidera, czyli Leicester City, a West Ham United, który do tej pory nie zdobył ani jednego punktu, spróbuje zmienić tę sytuację w meczu z Wolverhampton.W LaLiga Santander czas na trzecią kolejkę, ale dopiero po raz pierwszy w tym sezonie o ligowe punkty powalczy Barcelona. To nie jest łatwy czas dla Katalończyków, którzy najpierw doznali upokorzenia w Lidze Mistrzów (2:8 z Bayernem), potem byli bliscy utraty Leo Messiego, a teraz stracili na rzecz Atletico Madryt Luisa Suareza. W niedzielny wieczór o 21:00 Barca zmierzy się na Camp Nou z Villarealem. Także w niedzielę, ale o godzinie 16:00 widzowie będą mogli obejrzeć starcie Atletico Madryt z Granadą. Dla drużyny Diego Simeone to także będzie pierwszy mecz w tym sezonie, z kolei Granada po dwóch kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli.Dwa mecze drugiej kolejki Bundesligi będą mogli obejrzeć widzowie CANAL+ PREMIUM w sobotnie popołudnie. O 15:30 Augsburg zmierzy się z Borussią Dortmund. Oba zespoły udanie rozpoczęły sezon zdobywają komplet punktów w pierwszej kolejce. Augsburg pokonał na wyjeździe Union Berlin, zaś Borussia pokonała swoją imienniczkę z Moenchengladbach. Czy i tym razem Łukasz Piszczek będzie cieszył się ze zwycięstwa? Na mecz zapraszają Mateusz Borek i Tomasz Ćwiąkała. O 18:30 Schalke 04 Gelsenkirchen spróbuje zrehabilitować się za porażkę sprzed tygodnia 0:8 z Bayernem. Podopieczni Davida Wagnera zagrają na własnym boisku z Werderem Brema.Niedziela w nSport+ tradycyjnie będzie stała pod znakiem żużla. O godzinie 14:00 transmitowany będzie mecz eWINNER 1 Ligi Żużlowej Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Lokomotiv Daugavpils, natomiast o 19:30 rewanżowy półfinał PGE Ekstraligi Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław. Półfinał zapowiada się pasjonująco, bo przed tygodniem we Wrocławiu Sparta wygrała 46:44. Bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji Marcin Majewski zaprasza na Magazyn PGE EkstraligiWalka o mistrzostwo NBA wkracza w decydującą fazę. W finale Konferencji Wschodniej Miami Heat prowadzi z Boston Celtics 3:1. Piąty, być może decydujący mecz, zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę, transmisja od godziny 02:30 w CANAL+ SPORT. Z kolei na Zachodzie pomiędzy Los Angeles Lakers a Denver Nuggest odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, kibice powinni nastawić budziki na godzinę 03:00 i włączyć CANAL+ SPORT.Plan transmisji:Piątek (25 września):• 17.40 PKO BP Ekstraklasa:(Canal+ Sport)• 20.00 - 23.00- magazyn (Canal+ Sport)• 20.30 PKO BP Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Sobota (26 września):• 11.55 Statscore Futsal Ekstraklasa:(nSport+)• 12.55 LaLiga Santander:(Canal+ Now)• 13.25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 14.55 PKO BP Ekstraklasa:(Canal+ Sport)• 15.25 Bundesliga:(Canal+ Premium)• 15.55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 15.55 LaLiga Santander:(Canal+ Now)• 17.25 PKO BP Ekstraklasa:(Canal+ Sport)• 18.25 Bundesliga:(Canal+ Premium)• 18.25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 18.55 eWinner I Liga Żużlowa:(nSport+)• 19.55 PKO BP Ekstraklasa:(Canal+ Sport)• 20.55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 22.00(Canal+ Sport)Niedziela (27 września):• 03.00 NBA PLayoffs:(Canal+ Sport)• 12.25 Liga ACB:(Canal+ Now)• 12.55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 14.00 eWinner I Liga Żużlowa:(nSport+)• 14.55 Premier League:(Canal+ Sport)• 15.55 LaLiga Santander:(Canal+ Sport 2)• 17.25 Premier League:(Canal+ Sport)• 18.25 LaLiga Santander:(Canal+ Sport 2)• 18.45 PGE Ekstraliga:(nSport+)• 19.30(Canal+ Premium)• 19.55 Premier League:(Canal+ Sport)• 20.55 LaLiga Santander:(Canal+ Sport 2)• 21.00(Canal+ Premium)• 21.15(nSport+)Poniedziałek (28 września):• 01.30 NBA Playoffs:(Canal+ Sport)• 17.55 PKO BP Ekstraklasa:(Canal+ Sport)• 18.40 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 20.00(Canal+ Sport)• 20.55 Premier League:(Canal+ Sport)• 23.00(Canal+ Sport)• 00.00(Canal+ Sport)