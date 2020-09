Walka Jana Błachowicza o pas mistrza UFC hitem weekendu w Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

• Polsat Sport pokaże galę UFC 253, na której o pas mistrza MMA w wadze półciężkiej walczyć będzie Jan Błachowicz.

• Zawodnik z Cieszyna ma szansę stać się drugim po Joannie Jędrzejczyk polskim czempionem największej organizacji mieszanych sztuk walki na świecie.

Gala UFC 253 odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę (26/27 września), a transmisja w Polsacie Sport wystartuje o godzinie 2:30. Specjalne studio poprowadzi dziennikarz i ring announcer - Paweł Wójcik. Wspierać będzie go komentator MMA Tomasz "TJ" Marciniak, a wśród ich gości znajdą się największe polskie gwiazdy mieszanych sztuk walki. Oprócz byłej mistrzyni UFC Joanny Jędrzejczyk będą to Tomasz Drwal, pierwszy Polak który toczył pojedynki dla amerykańskiej organizacji oraz gwiazdor KSW Mariusz Pudzianowski. W programie pojawią się wywiady z polskimi i zagranicznymi autorytetami w dziedzinie MMA typującymi możliwy wynik walki Polaka oraz pozostałych pojedynków tego wieczoru. Styl walki Błachowicza i Reyesa szczegółowo omówi Bartłomiej Stachura, czołowy polski analityk MMA i właściciel branżowego portalu Lowking.pl. W roli reportera obecnego na gali UFC 253 Polsat Sport akredytował cenionego dziennikarza zajmującego się mieszanymi sztukami walki - Dominika Durniata. Wydarzenie skomentują Andrzej Janisz i Łukasz "Juras" Jurkowski.UFC 253 odbędzie się na wyspie Yas w Abu Zabi. Ze względu na pandemię koronawirusa to właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbywają się najważniejsze gale amerykańskiej organizacji. Gwiazdy MMA z całego świata podlegają rygorystycznym protokołom związanym z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2.Rywalem Jana Błachowicza w walce o pas mistrza wagi półciężkiej UFC będzie Dominick Reyes. Amerykanin w przeszłości próbował już sięgnąć po to trofeum, ale doznał porażki z rąk niekwestionowanego czempiona - Jona Jonesa. Ten ostatni w sierpniu zrzekł się tytułu i zmienił kategorię wagową. W obliczu tej decyzji szansę walki o pas zyskali dwaj najwyżej notowani pretendenci czyli Błachowicz i Reyes. Drugim pojedynkiem mistrzowskim na gali UFC 253 będzie starcie kategorii średniej pomiędzy Israelem Adesnayą i Paulo Costą.Plan transmisji:Piątek (25 września):• 17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 20.00- waga lekka: Daniel Rutkowski - Rene Runge (Polsat Sport Extra)• 20.20 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz:(Polsat News)• 20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)Sobota (26 września):• 09.10 Formuła 2: Grand Prix Rosji -(Polsat Sport Extra)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 13.30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu -(Polsat Sport Extra)• 14.10 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Katalonii -(Polsat Sport News)• 14.35 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Katalonii -(Polsat Sport News)• 14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 15.30 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu -(Polsat Sport Extra)• 17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 17.30 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz:(Polsat Sport Extra)• 19.00 Piłka nożna: Liga czeska - mecz:(Polsat Sport News)• 20.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport)• 20.30 Boks: Walka o pasy WBA i IBF w Londynie - waga superlekka:(Polsat Sport Extra)• 20.55 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz:(Polsat Sport News)Niedziela (27 września):• 04.00 Sporty walki: UFC 253: Adesanya vs. Costa - waga średnia: Israel Adesanya - Paulo Costa; waga półciężka:(Polsat Sport)• 09.50 Formuła 2: Grand Prix Rosji -(Polsat Sport Extra)• 11.00- magazyn (Polsat Sport)• 12.00 Tenis: Turniej ATP w Hamburgu -(Polsat Sport Extra)• 12.00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Katalonii -(Polsat Sport News)• 12.10 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 12.55 Piłka nożna: Liga szkocka - mecz:(Polsat Sport Premium 2)• 13.00 Rugby: Ekstraliga - mecz:(Plsat Sport Fight)• 13.20 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Katalonii -(Polsat Sport News)• 14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 15.00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Katalonii -(Polsat Sport News)• 16.40 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 17.30 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz:(Polsat Sport Extra)• 17.55 Piłka nożna: Liga czeska - mecz:(Polsat Sport News)• 20.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport)Poniedziałek (28 września):• 01.30 Piłka nożna: MLS - mecz:(Polsat Sport News)• 17.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport)• 20.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport)• 21.00(Polsat Sport Extra)