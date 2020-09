"Mroczne wody", "Małe kobietki", "Ślicznotki", "21 mostów", nowe seriale - październik w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Mroczne wody", "Małe kobietki", "Ślicznotki", "21 mostów" - to główne premiery filmowe miesiąca na antenie HBO

• Nowe seriale m.in. "Wychowane przez wilki", "Od nowa", "Godność", "Miasto niedźwiedzia"

"Ślicznotki" / Fot. materiały prasowe

W październiku 2020 roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(4 października) - Mark Ruffalo jako adwokat korporacyjny, który wytacza pozew przeciwko chemicznemu gigantowi(11 października) - ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Deszcz nagród i gwiazdorska obsada(18 października) - Jennifer Lopez jako doświadczona striptizerka, która razem z przyjaciółkami postanawia naciągnąć bankierów z Wall Street(25 października) - zhańbiony detektyw nowojorskiej policji próbuje ze wszystkich sił dorwać zabójców policjantów. Chadwick Boseman w głównej roliWydarzeniem miesiąca będzie premiera polskiego filmu dokumentalnego produkcji HBO(4 października). Historia o odwadze, miłości i pasji. Nagradzany film dokumentalny HBO Europe przedstawia historię Joli - kobiety, która po 45 latach małżeństwa znajduje w sobie siłę, żeby odejść od męża, zacząć życie od nowa i cieszyć się każdą jego chwilą.Pozostałe premiery miesiąca:(1 października) - majętni rodzice wysyłają niepokorną nastolatkę do tajemniczej szkoły, w której mają zostać wyeliminowane wszystkie jej negatywne nawyki. Milla Jovovich w jednej z głównych ról;(2 października) - Keanu Reeves jako naukowiec pragnący przywrócić do życia swoich bliskich, którzy zginęli w wypadku samochodowym;(3 października) - dziesięcioletni Jakub musi dogadać się ze swoją apodyktyczną kuzynką i bandą gadających psów, aby uchronić miejscowy park przed zniszczeniem;(8 października) - opowieść o skomplikowanym, pełnym nałogów życiu bułgarskiej dziennikarki Veseli Totevej;(10 października) - mieszkańcy spokojnego Uglyville wybierają się w podróż za górę, aby odkryć i zrozumieć miasteczko Perfection;(10 października) - Daniel Radcliffe oraz Daniel Webber jako dwóch południowoafrykańskich opozycjonistów, którzy postanawiają uciec z więzienia o podwyższonym rygorze;(15 października) - po dwóch dekadach życia w zgodzie z naturą w delcie Bukaresztu, romska rodzina zostaje zmuszona do przeniesienia się do wielkiego miasta. Nagroda za zdjęcia na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego w Sundance;(17 października) - druga część opowieści o pociesznym psie, którego czekają nowe przygody;(24 paźdiernika) - ambitna siedemnastolatka musi zmierzyć się z trudną decyzją, kiedy niespodziewanie odkrywa, że jest w ciąży;(25 października) - dorośli członkowie "Klubu frajerów" powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem;(30 października) - tajemniczy meteoryt komplikuje życie rodziny, która postanawia porzucić miasto i przenieść się na wieś. Nicolas Cage w jednej z głównych ról.Serialowe nowości miesiąca w HBO:(od 6 października w HBO) - drugi sezon komiksowego serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów(od 8 października w HBO3) - młody chilijski prokurator federalny dostaje zadanie postawienia przed sądem przywódcy tajemniczej germańskiej sekty. Serial inspirowany prawdziwą historią(od 18 października w HBO 3) - opowieść o nadziei, która jednoczy niewielką społeczność, tajemnicach, które tworzą w niej podziały i ludzkiej odwadze, by sprzeciwić się większości. Ekranizacja głośnego bestsellera Fredrika Backmana(od 19 października w HBO) - kameralny serial przedstawiający perypetie miłosnego trójkąta(od 23 października w HBO)- wyprodukowany przez Ridleya Scotta serial sci-fi opowiadający o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci na tajemniczej, dziewiczej planecie(od 16 października w HBO) - Nicole Kidman jako odnosząca sukcesy terapeutka, której z pozoru idealne życia z dnia na dzień wywraca się do góry nogami(od 19 października w HBO) - komediowy serial dokumentalny przedstawiający dole i niedole współczesnego Nowojorczyka.Październik na antenie HBO to także premiery dokumentalne.(1 paździrnika) - wyreżyserowany przez Judit Oláh film dokumentalny odsłaniający mroczne tajemnice kultowego węgierskiego letniego obozu dla dzieci i młodzieży;(1 października) - dwuczęściowy dokument o rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku;(15 października) - historia popularnego nowojorskiego gospodarza radiowego, którego błyskotliwa kariera zakończyła się za sprawą uzależnienia od hazardu;(22 października) - inspirujący portret emigranta z Puerto Rico, który przez ponad trzy dekady pomagał kształtować politykę Nowego Jorku;(29 października)- dokument HBO przedstawiający problem wzrostu znaczenia i częstotliwości cyberwojen we współczesnych stosunkach międzynarodowych.W październiku 2020 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Amerykanin w marynacie" (4 października), "Kombinatorzy" (5 października), "Faworyta" (11 października), "Złote rybki" (12 października), "Wyspa fantazji" (18 października), "Chłopiec z bronią" (19 października), "Tatuś (21 października), "Asystentka" (25 października), "Marona - psia opowieść" (26 października), "Szczęśliwe chwile" (30 października) oraz "Patrick" (31 października).Z koleipokaże takie premiery jak: "Ojciec" (3 października), "Siła ognia" (4 października), "Biały, biały dzień" (10 października), "Wyrok" (11 października), "Dorośli w pokoju" (17 października), "Oleg" (18 października), "Nobadi" (24 października), "Moje jezioro" 925 października) oraz "Cleo" (31 października).Dodatkowo od 29 października emisja produkcji "Katarzyna Wielka" - Helen Mirren jako Katarzyna Wielka, najpotężniejsza monarchini w dziejach.