"Bad Boys For Life", "Ikar. Legenda Mietka Kosza", "Królowe zbrodni" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Ikar. Legenda Mietka Kosza", "I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!", "Bad Boys For Life", "Królowe zbrodni", "Bad Boys For Life", "Człowiek, który kupił księżyc"

Will Smith i Martin Lawrence w "Bad Boys For Life" / Fot. materiały prasowe

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(25 września). Nastoletnia niania, Carrie Dawson (Aviva Mongillo), nie może pogodzić się ze skandalem, który dotknął jej rodzinę. Matka dziewczyny straciła pracę oraz dobre imię. Pełna gniewu Carrie szuka odpowiedzialnej za to osoby i odkrywa, że za wszystkim stoi prawdopodobnie jej sąsiadka, Madeline Cooper (Bree Turner). Kobieta ta jest bardzo ważną osobą w okolicy. Kandyduje na radną miasta i cieszy się szacunkiem miejscowej społeczności. Carrie zamierza się zemścić. W tym celu chce ujawnić wszystkie brudne sekrety Madeline i zdyskredytować ją w oczach mieszkańców.Sobotnią premierą będzie(26 września). Dawid Ogrodnik jako niewidomy jazzman. Mieczysław Kosz - legenda polskiego jazzu. Niewidomy, który potrafił grać na pianinie z niebiańskim polotem. Ikar, który zmarł w wieku dwudziestu dziewięciu lat. O tej wybitnej i tragicznej postaci opowiada Maciej Pieprzyca, reżyser "Chce się żyć" oraz "Jestem mordercą". Jego film zdobył wiele wyróżnień, w tym Srebrne Lwy i nagrodę za główną rolę Dawida Ogrodnika na festiwalu w Gdyni.W niedzielę premiera filmu(27 września). W rodzinie państwa Verneuil znów robi się gorąco. Córki pana Claude'a chcą na stałe wyjechać za granicę. Jak zniesie to głowa rodu, która uważa, że najwspanialszym miejscem na planecie jest słodka Francja? Oto ciąg dalszy przygód wielokulturowej familii; satyra na uprzedzenia, małostki i nietolerancję. W jednej z głównych ról mistrz komedii - Christian Clavier.Weekend filmowych premier wrozpocznie film(26 września). Rok 1978. Kathy Brennan (Melissa McCarthy), Ruby O'Carroll (Tiffany Haddish) i Claire Walsh (Elisabeth Moss) są trzema gospodyniami domowymi z Hell's Kitchen, których mężowie zostają złapani przez FBI i trafiają do więzienia. Kobiety biorą sprawy irlandzkiej mafii w swoje ręce i niespodziewanie zaczynają sobie świetnie radzić z przeprowadzeniem kolejnych przekrętów i eliminacją konkurencji.Nakręcany kobiecą energia dramat o mafii, który został stworzony przez Andreę Berloff (nominacja do Oscara za scenariusz oryginalny do filmu Straight Outta Compton). Historia została zaczerpnięta z serii komiksów z DC.Niedzielną Megapremierąbędzie film(27 września). Gdy z więzienia ucieka pałająca żądzą zemsty baronowa narkotykowego kartelu, agenci Mike Lowrey (Will Smith) i Marcus Burnett (Martin Lawrence) wracają, aby zmierzyć się z największym wyzwaniem w swojej karierze. W akcji pomaga im specjalna jednostka AMMO, którą tworzą przedstawiciele młodego pokolenia policyjnych twardzieli. Kolejna część kasowego hitu z lat dziewięćdziesiątych. Dwukrotnie nominowany do Oscara Will Smith oraz Martin Lawrence wracają jako agenci do zadań specjalnych, aby zmierzyć się z kolejnym groźnym wrogiem.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(25 września, Cinemax). David (David Pareja) spowodował poważny wypadek samochodowy, w którym ranny został jego najlepszy przyjaciel Javi (Javier Botet). Kierowany wyrzutami sumienia mężczyzna postanawia zaopiekować się rekonwalescentem. Niestety ich codzienność szybko zaczynają wypełniać kłótnie. Przyjaciele zaczynają zdawać sobie sprawę, jak bardzo ich relacja jest toksyczna.Ciekawy i wzbudzający emocje film fabularny Óscara Martína (film krótkometrażowy Full of Empty), który łączy w sobie thriller psychologiczny z czarną komedią. Kameralne kino jest też swego rodzaju intymnym dramatem opowiadającym o zmierzchu przyjaźni.Sobotnią premierą będzie(26 września, Cinemax 2). Alice (Emilie Piponnier) jest idealną żoną i matką, która żyje w Paryżu szczęśliwym życiem z mężem Francoisem (Martin Swabey) i ich synem. Kiedy pewnego dnia jej wszystkie karty kredytowe zostają odrzucone podczas zakupów, kobieta odkrywa, że François prowadził sekretne życie i wydał cały majątek na wysokiej klasy prostytutki. Co gorsza, mężczyzna postanowił porzucić kobietę i syna. Gdy Alice dowiaduje się, że bank zajmie ich dom w ciągu zaledwie kilku tygodni, zdesperowana postanawia działać. Komediodramat o kobiecie na życiowym zakręcie, która postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.W niedzielę(27 września, Cinemax). Składająca się z dwójki dzieci (Jaeden Martell, Lia McHugh), ich ojca (Richard Armitage) oraz jego nowej dziewczyny (Riley Keough), patchworkowa rodzina ma spędzić swoje pierwsze wspólne święta. Rodzeństwo Aidan i Mia nie kryje niechęci w stosunku do nowej wybranki serca ojca. Dzieciaki obwiniają nieśmiałą i delikatną Grace o tragedię, jaka spotkała ich matkę. Niespodziewanie muszą zostać sam na sam z przyszłą macochą. Aidan i Mia zaczynają grzebać w przeszłości Grace i powoli na światło dzienne zaczynają wychodzić jej mroczne sekrety...Drugą premierą będzie(27 września, Cinemax2). Włoska agencja wywiadowcza wchodzi w posiadanie nieprawdopodobnej informacji: na Sardynii mieszka niezidentyfikowany rybak, który jest właścicielem Księżyca. Wiadomość zostaje przekazana rządom innych krajów, co wywołuje poruszenie społeczności międzynarodowej. W końcu na wyspę ma zostać wysłany agent specjalny. Mężczyzna urodził się na Sardynii, ale z czasem zapomniał o swoich korzeniach i teraz przed rozpoczęciem swojej misji potrzebuje korepetycji...Szalona włoska komedia w reżyserii Paolo Zucca (Bella di Notte). Niezwykle oryginalny scenariusz, świetny humor oraz doskonałe aktorstwo to największe wyróżniki obrazu.