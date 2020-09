Alicja Tracz reprezentantką Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2020

Łukasz Szewczyk

• Finał programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior"

• Widzowie telewizyjnej Dwójki i jury zdecydowali, że Alicja Tracz będzie reprezentować Polskę w tegorocznej edycji dziecięcej Eurowizji

W finale programu "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior" wystąpiły trzy laureatki odcinków edycji specjalnej: Agata Serwin, Lena Marzec i Alicja Tracz. Podczas występów wokalistki wspierały gwiazdy, które gościnnie pojawiły się w studiu: Viki Gabor, Cleo oraz Dawid Kwiatkowski.Każda z finalistek zaprezentowała dwie piosenki: jedną z odcinka w którym odniosła sukces oraz utwór przygotowany na Konkurs Piosenki Eurowizji Junior, którego Polska jest po raz kolejny gospodarzem.Alicja Tracz ma 10 lat i pochodzi z małej miejscowości Stojeszyn Pierwszy w województwie lubelskim. Dziewczynka zachwyciła widzów i jurorów wykonaniem piosenki "Mam tę moc" oraz utworu przygotowanego na Eurowizję pt. "I`ll Be Standing" - jego autorami są Sara Chmiel-Gromala i Andrzej Gromala "Gromee".Eurowizja Junior 2020 to międzynarodowe widowisko muzyczne, w którym dzieci - reprezentanci różnych państw, należących do Europejskiej Unii Nadawców, prezentują utwory stworzone specjalnie na tę okazję. Po zeszłorocznej wygranej Viki Gabor, Polska ma szansę organizacji tego wydarzenia. W tym roku Eurowizja Junior ze względu na zagrożenie epidemiologiczne odbędzie się w specjalnej formule w Warszawie.Finał Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2020 odbędzie się 29 listopada 2020 roku.