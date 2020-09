Red Carpet TV w ofercie Pasjatv

Łukasz Szewczyk

Spółka Red Carpet Media Group podpisała umowę o współpracy z jednym z czołowych dystrybutorów kanałów telewizyjnych - Pasjatv.. W związku z tym Pasjatv jest już oficjalnym przedstawicielem kanału telewizyjnego Red Carpet TV.

Red Carpet TV to polski, bezpłatny, unikalny kanał lifestyle'owy, który dostarcza widzom aktualności ze świata showbiznesu, popkultury i sztuki w nowoczesnej formie. Kanał ma charakter informacyjno-publicystyczny i zawiera zarówno zapowiedzi wszelkich premier filmowych, teatralnych, muzycznych, wydawniczych, a także recenzje i szersze omówienia.Ramówka kanału podzielona jest na cztery pasma tematyczne: Pasmo NOW dostarcza widzom najświeższe informacje ze świata kultury i showbiznesu; Pasmo POP prezentuje wszystko to, co tworzy popkulturę; Pasmo Classic zawiera kultowe produkcje filmowe; Pasmo LIVE to transmisje na żywo wydarzeń muzycznych, kulturalnych oraz premier kinowych w kraju i na świecie.Jak podkreślają twórcy kanału: "Jesteśmy wszędzie tam, gdzie się dzieje" zapraszając tym samym widzów do oglądania najświeższych informacji z czerwonych dywanów w kraju i na świecie.