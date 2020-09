Premiera serialu animowanego z Robertem Lewandowskim "Kosmiczny wykop" w TVN

Łukasz Szewczyk

• Na antenie telewizji TVN zadebiutował "Kosmiczny wykop".

• To animacja przeznaczona dla całej rodziny, głównym bohaterem kreskówki jest międzynarodowa gwiazda piłki nożnej - Robert Lewandowski.

Akcja kreskówki rozpoczyna się w kosmosie, gdzie w odległej o milion lat świetlnych galaktyce, na sztucznej asteroidzie Spaceball, odbywają się międzygwiezdne mistrzostwa w futbolu zwane Galaktyczną Ligą. Na te zawody najbardziej rozwinięte cywilizacje wystawiają swoje drużyny, by zdobyć puchar rozgrywek nie z tego świata. Niestety, sytuacja na kosmicznym boisku z roku na rok jest coraz gorsza - piłkarze zapominają o zasadach gry fair play, stosując coraz większy wachlarz sztuczek i fauli. Po kilku latach bezczynności Międzygwiezdna Federacja Piłki Nożnej decyduje się położyć kres niesportowemu zachowaniu zawodników. Działacze dochodzą do wniosku, że kryzys zażegnać może jedynie pojawienie się nowej drużyny, z całkiem "młodej" planety. Ich wybór pada na Ziemię, dokąd wysyłają swojego zwiadowcę RL-9, powierzając mu misję - ma skompletować nową drużynę.Na Ziemi RL-9 namierza grupę dzieciaków. Dzieli je wszystko: pochodzenie, rasa i sprawność, ale łączy miłość do piłki nożnej oraz podziw dla Roberta Lewandowskiego. Kosmiczny zwiadowca postanawia poznać tajemniczego, lecz wybitnego osobnika. Kiedy go odnajduje, piłkarz jest w trakcie ważnego meczu. W jednej chwili RL-9 przenosi "Lewego"do siedziby Międzygwiezdnej Federacji Piłki Nożnej, gdzie zaskoczony sportowiec dowiaduje się o swojej kosmicznej misji - ma stworzyć drużynę i poprowadzić ją do zwycięstwa podczas rozgrywek Galaktycznej Ligi!"Kosmiczny wykop" to efekt pracy TVN oraz studia Orange Animation. Za reżyserię i scenariusz projektu odpowiada Bartosz Kędzierski, producentem jest Paweł Pewny - autorzy sukcesu "Włatców Móch". Kreskówka powstała pod nadzorem i przy ścisłej współpracy z Robertem Lewandowskim.. Powtórki w niedziele (od 4 października) o godz 8.00 na antenie TVN7.