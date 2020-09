"Przygody Rybki MiniMini 2". Nowy sezon na antenie MiniMini+

Łukasz Szewczyk

• Ulubiona bohaterka małych widzów, Rybka MiniMini, oraz jej przyjaciele - odważny Delfinek Finek i pomocna Ośmiornica Lola - ponownie zabiorą wszystkie brzdące w podróż pełną zabawy

Uczestnicząc w nowych przygodach Rybki MiniMini maluchy dowiedzą się jak współpracować, nauczą się dzielić, a także rozumieć emocje, a przy tym będę się wyśmienicie bawić. Radośni mieszkańcy podwodnego świata poprzez swoje komiczne przygody pokażą jak poradzić sobie nawet w najtrudniejszych chwilach i jak ważną wartością jest przyjaźń. Bo przecież biwak można rozbić wszędzie - wystarczy tylko pracować zespołowo. A kąpiel błotna to świetna zabawa jeśli tylko wiesz co jest potrzebne by wyczyścić nawet największego brudaska.W każdym odcinku na maluchy czeka mnóstwo figli, śmiechu i zagadek. Podwodny świat często zaskakuje ale ze wszystkim można sobie poradzić gdy ma się wsparcie i pomocną piosenkę.Premierze nowego sezonu towarzyszy konkurs. Aby wziąć w nim udział należy odwiedzić stronę miniminiplus.pl i za pomocą specjalnej aplikacji stworzyć własny, niepowtarzalny obrazek pokazujący przygodę Rybki MiniMini i jej przyjaciół. W tworzeniu dzieła pomogą elementy dostępne w aplikacji takie jak ilustracje przedstawiające podwodne scenerie, rozmaite tła, podobizny bohaterów czy elementy dna morskiego. Dodatkowo można też dodawać napisy i własne rysunki. Konkurs będzie trwał od 28 września do 31 października, jury spośród zgłoszonych prac wyłoni aż 100 najciekawszych i najbardziej fantazyjnych obrazków, których autorzy otrzymają w nagrodę pluszowe podobizny swoich ulubieńców - rybki, delfinka i ośmiornicy.