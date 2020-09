"Ben 10" wraca do Cartoon Network. Nowe odcinki serialu i premiera filmu

Łukasz Szewczyk

• Niebawem Ben 10 wyruszy w niezwykłą podróż i odwiedzi mieszkańców odległej galaktyki. Zanim jednak się tam wybierze, widzowie Cartoon Network zobaczą jego perypetie w nowych odcinkach czwartego sezonu serialu.

• Nowe odcinki "Ben 10" poprzedzają wielką premierę filmu "Ben 10 kontra wszechświat. Film".

W czwartym sezoniebohaterska rodzina odbędzie jedyną w swoim rodzaju podróż w czasie do ery renesansu! Para Buch porwie Maxa i ucieknie z nim na jarmark - Gwen i Ben będą musieli podążyć za porywaczem, by uratować dziadka. Tennysonowie wybiorą się też nad Bagna Okefenokee, gdzie kwitnie orchidea wstydliwa. W miłej wycieczce przeszkodzi im złośliwy Tim Zbuszu, który zagraża bezpieczeństwu wyjątkowej rośliny! Ben zmierzy się również z trudami dorastania i razem z Gwen przeżyje podróż najszybszym pociągiem świata. Czy rodzina zdołają powstrzymać Tima Zbuszu? Czy uratują dziadka Maxa z rąk Pary Buch? Nowe odcinki czwartego sezonu "Ben 10" od soboty 3 października na antenie Cartoon Network. Emisja o godzinie 20:50.Pełen fascynujących przygód film skupi się na wydarzeniach z przeszłości bohatera, która powraca i uderza z podwójną mocą, powodując wiele szkód na całej Ziemi. Ben zmuszony jest podjąć heroiczną walkę i udać się w galaktyczną podróż. W międzyczasie Gwen i Max łączą siły, broniąc planetę pod nieobecność chłopca. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy Młody Tennyson musi sprostać kolejnym kosmicznym wyzwaniom. Chłopiec będzie musiał znaleźć sposób, jak bezpiecznie wrócić na Ziemię, aby pomóc ją uratować! Premieraodbędzie się w sobotę 10 października o 12:00.Premierze filmu "Ben 10 kontra wszechświat. Film" będą towarzyszyły specjalne niespodzianki dla fanów. Do 4 października trwa konkurs "Ben 10 Omnicode" - Cartoon Network w specjalnej grze udostępnia zagadki związane z kodowaniem, dzięki czemu młodzi fani mogą poznać podstawy tej umiejętności. Dodatkowo, każdy z graczy ma szansę na wygranie robota.Natomiast od dnia premiery do wyczerpania zapasów w 120 sklepach stacjonarnych i 5 sklepach internetowych należących do Strefy Ben 10 będzie miała miejsce promocja obejmująca zabawki Ben 10 firmy EPEE. Akcja promowana jest kampanią telewizyjną na antenie Cartoon Network oraz Boomerang, na stronie internetowej Cartoon Network, w czasopiśmie "Ben 10", punktach sprzedaży oraz w kinach sieci Helios i DS. Do wygrania ponad 1200 nagród.