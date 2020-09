"Zniewoleni" z Samuelem Jacksonem na kanale BBC Earth

Łukasz Szewczyk

• "Zniewoleni" to sześcioodcinkowy serial telewizyjny zamykający w sześciu godzinach materiału filmowego około 400-letnią historię handlu ludźmi przewożonymi z Afryki do Nowego Świata.

• Gospodarzem cyklu jest ikona Hollywood i działacz na rzecz praw człowieka, Samuel L. Jackson.

Ponad 12 milionów Afrykanów - mężczyzn, kobiet i dzieci zostało porwanych i sprzedanych do niewoli. Co najmniej 10% z nich nie przetrwało samej podróży. "Zniewoleni" to opowieść o brutalności i zatracie człowieczeństwa, ale jednocześnie historia oporu, zwycięstwa i nadziei.Serial dokumentuje wysiłki podejmowane przez Diving with a Purpose, oddział National Association of Black Scuba Divers (Narodowego Towarzystwa Czarnoskórych Płetwonurków), który tworzy zespół mężczyzn i kobiet rozmaitego pochodzenia, mający na celu odnalezienie sześciu statków, które zatonęły wraz z przewożonymi niewolnikami. Nurkowie są charyzmatyczni i elokwentni. Ich współczesne przygody służą jako punkt wyjścia do opowieści o ideologii, ekonomii i polityce związanej z niewolnictwem. Cykl upamiętnia również historie oporu, kultur utraconych oraz kultury, w której żyjemy... Kultury, która w wielu aspektach kształtowała się właśnie na pokładzie owych statków z niewolnikami."Zniewoleni" jest kanadyjsko-brytyjską koprodukcją Associated Producers z Toronto i londyńskiej Cornelia Street Productions.