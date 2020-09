"Chyłka-Rewizja" od października w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Magdalena Cielecka powraca jako Joanna Chyłka - mecenas, której niestraszne żadne prawnicze wyzwanie.

• Premiera trzeciego sezonu "Chyłka - Rewizja" w październiku na platformie Player.pl

Tym razem Joanna Chyłka, pozbawiona stanowiska w prestiżowej kancelarii, zmuszona będzie działać na własną rękę. Problemy w życiu zawodowym odcisną swoje piętno również na życiu prywatnym prawniczki. Przez przypadek zostanie zaangażowana w sprawę podwójnego morderstwa. Jej klient, oczekujący na pokaźną sumę od towarzystwa ubezpieczeniowego po stracie żony i córki, zostanie głównym podejrzanym. Angażując się w jego obronę Chyłka będzie musiała stanąć na sali sądowej naprzeciwko swojego byłego aplikanta, Kordiana Oryńskiego. Które z nich wyjdzie zwycięsko z tej prawniczej batalii?- mówi Dorota Chamczyk, producentka."Chyłka-Rewizja" to siedmioodcinkowa produkcja, której scenariusz powstał na podstawie trzeciego tomu serii autorstwa Remigiusza Mroza. Pierwszy odcinek zostanie udostępniony użytkownikom serwisu Player bezpłatnie. Tego samego dnia w płatnej ofercie pojawi się również odcinek drugi.- mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Playera.W obsadzie znaleźli się ponownie Magdalena Cielecka, Filip Pławiak, Szymon Bobrowski, Piotr Żurawski, Ireneusz Czop, Olga Bołądź, Jerzy Schejbal i Jakub Gierszał. W trzecim sezonie dołączą do nich Wojciech Zieliński, Antoni Pawlicki, Mariusz Bonaszewski, Małgorzata Klara.Producentem z ramienia TVN jest Dorota Chamczyk, producentem wykonawczym Aktiv Media - Violetta Furmaniuk-Zaorska. Za scenariusz odpowiadają Justyna Stefaniak oraz Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk. Autorem zdjęć jest Mateusz Wichłacz, scenografię przygotowuje Aleksandra Kierzkowska, kostiumy - Agnieszka Werner-Szyrle. Kierownikiem produkcji jest Agnieszka Knysak-Sandecka. Reżyseruje Łukasz Palkowski oraz Marek Wróbel.