Staruje urodzinowa loteria na 25-lecie Wirtualnej Polski

Łukasz Szewczyk

• WP rozpoczęła działalność w 1995 roku jako katalog stron internetowych.

• Z okazji 25 urodzin zespół Wirtualnej Polski zorganizował wielką, urodzinową loterię. Każdy może w niej wygrać 25 tys. złotych, a łączna pula nagród to ponad 260 tys. złotych.

Urodziny Wirtualnej Polski nie mogłyby się odbyć bez udziału użytkowników. Zespół WP przygotował niespodziankę dla wszystkich czytelników, widzów i słuchaczy. Urodzinowa loteria rozpoczęła się w poniedziałek 28 września i potrwa do 8 listopada. Jest dostępna pod adresem urodziny.wp.pl By wziąć udział należy skorzystać z 1, 25 lub 125 szans na stronie internetowej loterii. Pojedynczą szansę można także zamówić wysyłając SMS z hasłem "URODZINY" pod numer 7312 (koszt: 3,69 zł z VAT). Każda z nich bierze udział w losowaniu dziennym, tygodniowym i finałowym. Losowanie dzienne jest o godz. 18:00, tygodniowe w poniedziałki, a finałowe odbędzie się 9 listopada.Każdy gracz wraz z zakupem szans otrzymuje kody do losowania natychmiastowego, w którym jeszcze tego samego dnia może wygrać 25 tys. złotych. Dodatkowo codziennie do wygrania jest 1 tys. złotych, cztery bony na stację paliw BP o wartości 200 zł i 100 pakietów WP Pilot. Raz w tygodniu do wygrania będą 2 vouchery Wakacje.pl o wartości 2,5 tys. złotych. Nagrodą finałową jest kolejne 25 tys. złotych. Zasady gry oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie loterii.Z okazji 25. rocznicy istnienia Wirtualnej Polski redakcja prowadzi m.in. serwis specjalny 25lat.wp.pl , w którym podsumowuje wydarzenia i historię internetu z ostatniego ćwierćwiecza. Dziennikarze przygotowują materiały o nowych technologiach, które prawdopodobnie już niedługo będą zmieniać sposób w jaki żyjemy. Nie zabrakło również historii z życia codziennego i tematów lokalnych z różnych regionów Polski.Za wszystkie działania na 25 lat Wirtualnej Polski odpowiadają zespoły marketingu, PR, HR i przedstawiciele redakcji. Grafiki i bannery reklamowe zaprojektowała ilustratorka Martyna Wójcik-Śmierska. Przedstawiają one najważniejsze polskie wydarzenia z ostatnich 25 lat. Można zobaczyć je w serwisach WP oraz w Warszawie i Gdańsku.