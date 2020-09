Zmarzlik żużlowym mistrzem świata? Grand Prix Polski na żywo w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Bartosz Zmarzlik stanie w najbliższy weekend przed szansą wywalczenia drugiego z rzędu tytułu żużlowego mistrza świata.

• W piątek i sobotę (2 i 3 października) w Toruniu odbędą się dwie ostatnie rundy Speedway Grand Prix. Transmisje z toruńskiej MotoAreny na platformie Canal+

Kiedy przed rokiem Bartosz Zmarzlik zdobywał tytuł żużlowego mistrza świata miał za sobą prawie pięć miesięcy rywalizacji i zawody na dziesięciu różnych torach. W tym roku sezon wygląda zupełnie inaczej. Rozgrywany na przestrzeni nieco ponad miesiąca składa się z czterech dwurundowych zawodów. W każdej z rund do zdobycia jest 20 punktów, więc Zmarzlik, choć prowadzi w klasyfikacji generalnej, nie może być pewien zwycięstwa. Po rywalizacji we Wrocławiu, Gorzowie i Pradze ma na koncie 99 punktów. Drugi Fredrik Lindgren uzbierał 92 oczka, a Tai Woffinden 89.Dla Polaka kluczowe były oba starty w Grand Prix Czech. Zmarzlik triumfował zarówno w piątek, jak i w sobotę. Przed decydującymi rozstrzygnięciami w Toruniu może czuć się faworytem. Zwłaszcza, że właśnie na MotoArenie cieszył się z tytułu mistrza świata przed rokiem. Tytułu, dzięki któremu przeszedł do historii żużla jako trzeci polski mistrz świata po Jerzym Szczakielu i Tomaszu Gollobie. Teraz stanie przed szansą zapisania się na kartach jako pierwszy Polak, który został mistrzem świata dwukrotnie.Aby to uczynić trzeba postawić kropkę nad i, a to wcale nie będzie takie łatwe. Lindgren o zawodach w Pradze wolałby zapomnieć i na pewno zrobi wszystko, aby w Toruniu pokazać się z jak najlepszej strony. Z kolei Woffinden, w Czechach dwukrotnie drugi, wygląda jakby chwycił wiatr w żagle i również może być bardzo groźny. Szykuje się więc niezwykle zacięta walka o końcowe zwycięstwo, a kibice mogą liczyć na sporą dawkę emocji.Piątkowe (2 października 2020 roku) zawody będą transmitowane w CANAL+ SPORT2 od godziny 18:30, a sobotnie (3 października) w CANAL+ PREMIUM także o 18:30. Komentatorami Grand Prix Czech będą Tomasz Dryła oraz Tomasz Gollob, a gospodarzem studia Marcin Majewski.