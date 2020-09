Starcie Bayernu z Borussią o Superpuchar Niemiec. Piłkarski tydzień w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• ELEVEN SPORTS pokaże mecz o Superpuchar Niemiec (DFL-Supercup), w którym Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Borussią Dortmund Łukasza Piszczka. Stawką starcia piłkarskich potęg będzie pierwsze cenne trofeum nowego sezonu w Niemczech.

Bayern i Borussia to najlepsze drużyny poprzednich rozgrywek Bundesligi i zarazem najbardziej utytułowane niemieckie kluby ostatnich lat. Ich spotkania, określane jako Der Klassiker, skupiają uwagę kibiców na całym świecie. Obie ekipy przystąpią do rywalizacji o DFL-Supercup silnie zmotywowane, bo w miniony weekend sensacyjnie przegrały swoje mecze ligowe i zrobią wszystko, by wrócić na zwycięską ścieżkę.Monachijczycy liczą na kolejne trofeum w swojej imponującej kolekcji - są aktualnym mistrzem Niemiec, zdobywcą krajowego pucharu, triumfatorem ostatniej edycji Ligi Mistrzów UEFA, a przed tygodniem wywalczyli także Superpuchar Europy UEFA. W ich barwach zagrają takie gwiazdy jak Serge Gnabry, Joshua Kimmich czy, który w poprzednim sezonie został królem strzelców wszystkich rozgrywek klubowych ze swoim udziałem. Z kolei Borussia to wicemistrz kraju, który ma szansę na drugą z rzędu wygraną w Superpucharze Niemiec. Przed rokiem w tym prestiżowym spotkaniu dortmundczycy pokonali 2:0 właśnie Bayern. W składzie BVB kibice będą mogli zobaczyć jedne z największych piłkarskich talentów na świecie, m.in. Jadona Sancho i Erlinga Hålanda. Snajperski pojedynek tego drugiego z "Lewym" będzie z pewnością ozdobą starcia na Allianz Arena, bo od sierpnia 2019 roku obaj zdobyli dla swoich zespołów w sumie aż 102 bramki. W składzie BVB nie zabraknie również, który wystąpi w Der Klassikerze już po raz 25!Studio meczowe, które poprowadzi Mateusz Majak, rozpocznie się w Eleven Sports 1 o 20:00. Jego gośćmi będą eksperci ELEVEN SPORTS Tomasz Urban i Maciej Kruk. Od 20:25 wydarzenia boiskowe skomentują Julian Kowalski i Sebastian Chabiniak.W najbliższych dniach, oprócz Superpucharu Niemiec, widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć także 10 innych spotkań z udziałem czołowych europejskich drużyn. Szczególnie ciekawie zapowiada się hit ligi włoskiej S.S. Lazio - Atalanta Bergamo (środa, 20:40, Eleven Sports 2), w którym dojdzie do konfrontacji dwóch ofensywnie usposobionych ekip. W lidze hiszpańskiej na pierwszy plan wysuwa się szlagier Celta Vigo - FC Barcelona (czwartek, 21:25, Eleven Sports 1). Barça nie wygrała sześciu ostatnich meczów na Estadio Balaídos, więc czeka ją trudne zadanie. Stacja będzie transmitować także najciekawsze starcia 4. rundy Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup). W najważniejszych Tottenham Hotspur zmierzy się z Chelsea FC (wtorek, 20:40, Eleven Sports 1), Brighton & Hove Albion z Manchesterem United (środa, 20:40, Eleven Sports 3) i Liverpool FC z Arsenalem FC (czwartek, 20:40, Eleven Sports 2).Plan transmisji:Wtorek (29 września):• 20:40 Carabao Cup:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 21:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Łukasz WiśniowskiŚroda (30 września):• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 18:55 LaLiga Santander:(Eleven Sprts 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:25(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Carabao Cup:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiCzwartek (1 października):• 18:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 20:40 Carabao Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 21:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz Wiśniowski