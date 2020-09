Polski serial "Król" w Canal+. Data premiery i oficjalny zwiastun (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Warszawa jest Kuma Kaplicy. Kiedyś będzie moja - Jakuba Szapiro".

• Canal+ przedstawia oficjalny trailer serialu "Król" i ujawnia datę premiery

"Król" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego to ośmioodcinkowa produkcja oparta na powieści Szczepana Twardocha o tym samym tytule. Akcja serialu dzieje się w Warszawie w 1937 roku. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim bokser, Jakub Szapiro - obiekt uwielbienia warszawskich kobiet oraz źródło zazdrości i powód strachu wielu mężczyzn. Jakub skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy. Pewnego dnia przejmuje opiekę nad młodym chłopakiem, Moszem Bernsztajnem, w którym widzi swojego następcę. Tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju, wpływając na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. Uwikłany w skomplikowane relacje z trzema kobietami Jakub stanie wkrótce do decydującej walki o władzę na ulicach miasta.W serialu występują: Michał Żurawski, Kacper Olszewski, Arkadiusz Jakubik, Borys Szyc, Magdalena Boczarska, Adam Bobik, Adam Ferency, Lena Góra, Barbara Jonak, Andrzej Kłak, Aleksandra Konieczna, Mikołaj Kubacki, Piotr Pacek, Marcin Pempuś, Krzysztof Pieczyński, Aleksandra Pisula, Andrzej Seweryn, Andrzej Szeremeta, Bartłomiej Topa, Masza Wągrocka, Paweł Wolak oraz Piotr Żurawski.Reżyserem KRÓLA jest Jan P. Matuszyński. Twórcami koncepcji serialu są: Łukasz M. Maciejewski, Szczepan Twardoch, Jan P. Matuszyński i Leszek Bodzak. Za scenariusze poszczególnych odcinków odpowiadają natomiast Łukasz M. Maciejewski (główny scenarzysta), Dana Łukasińska oraz Szczepan Twardoch, który jest również autorem dialogów postaci i pełni funkcję konsultanta produkcji. Za zdjęcia odpowiada Kacper Fertacz, montaż - Przemysław Chruścielewski, a za dźwięk - Jarosław Bajdowski, Marcin Kasiński oraz Kacper Habisiak. Scenografię przygotował duet Grzegorz Piątkowski i Katarzyna Sikora, kostiumy - Emilia Czartoryska, a charakteryzacja to dzieło Poli Guźlińskiej. Reżyserem castingu jest Piotr Bartuszek, kierowniczką produkcji - Dagmara Bończyk, a muzykę do serialu skomponuje Atanas Valkov. Producentem wykonawczym serialu na zlecenie CANAL+ jest Aurum Film - Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham.oraz w nowej usłudze Canal+ "Telewizja przez internet". Produkcja w jakości 4K.