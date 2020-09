4,5 godz. dziennie Polacy spędzają na oglądaniu treści wideo. Dominują telewizor i YouTube

Łukasz Szewczyk

• Prawie pół godziny dziennie Polacy poświęcają na oglądanie treści wideo na urządzeniach cyfrowych, co stanowi dodatkowy czas oprócz 4 godz. spędzanych przed telewizorem.

• Nielsen Media prezentuje pierwsze dane z jednoźródłowego panelu pomiaru telewizji linearnej i streamingu wideo robiąc milowy krok w realizacji projektu Total Video w Polsce.

Nielsen Media Polska prezentuje pierwsze dane pochodzące z jednoźródłowego pomiaru widowni tradycyjnej telewizji linearnej oraz streamingu wideo na urządzeniach takich jak: smartfony, laptopy, tablety czy telewizory podłączone do internetu. Konsekwentnie realizujemy nasz projekt Total Video w Polsce, w którym finalnie będziemy monitorować wszystkie treści wideo, pojawiające się na dowolnym ekranie i oglądane w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.



Dane te pokazują, że eksplozja treści wideo obserwowana na świecie, stała się faktem również w Polsce. Każdego dnia co trzeci Polak ogląda treści wideo na urządzeniach cyfrowych, co przekłada się na prawie pół godziny dziennie spędzane na małym ekranie na streamingu treści wideo. Jednak duży ekran telewizora wciąż jest preferowany przez wszystkie grupy wiekowe. Zdecydowanie dominuje w grupie 55+, gdzie stanowi 97% czasu oglądania. Pokolenie Z (13-24 lata) przed telewizorem spędza 55% czasu, pozostałe 45% natomiast głównie przed smartfonem, ale też komputerem czy tabletem.



Zdecydowanie pierwsze miejsce wśród platform streamingowych oglądanych przez Polaków na urządzeniach cyfrowych (smartfony, tablety, komputery) zajmuje Youtube. Dalsze pozycje zajmują media społecznościowe: Facebook razem z Instagramem oraz TikTok, z których korzystamy najczęściej na urządzeniach mobilnych i które oferują krótkie kilkuminutowe formy wideo. Typowe platformy wideo z długimi formami takimi jak filmy czy seriale, np. Netflix, TVN Player czy Ipla, znacznie chętniej oglądane są na dużych ekranach.



Reprezentatywny i audytowany panel Nielsen Media zapewnia dostęp do dziennych danych pomiaru treści linearnych i streamingowych. Kontynuujemy rozszerzanie panelu i instalację mierników streaming meter. Planujemy, aby do 2021 r. panel liczył 3500 gospodarstw domowych, a więc ok. 10 000 osób. 1000 gospodarstw w panelu będzie objętych także pomiarem streamingu, ale docelowo chcemy aby każde gospodarstwo z szerokopasmowym dostępem do internetu wyposażone było także w streaming meter. Dzięki jednoźródłowemu panelowi możemy lepiej zrozumieć zjawisko współkonsumpcji mediów. To cenna wiedza dla marketerów i reklamodawców, którzy skuteczniej docierają do swoich odbiorców. A dla widzów szansa na coraz ciekawsze treści. Zatem zyskuje cały rynek - mówi Agnieszka Gosiewska, Dyrektor Zarządzająca Nielsen Media w Polsce

Pierwsze publikowane dane obejmują czas od 1-21.09.2020. We wskazanym okresieŚredni dobowy czas oglądania w podziale na urządzenia pokazuje, że. W podziale na kategorie wiekowe widać, że telewizor wybierają najczęściej osoby 55+, którzy 97% czasu spędzają przed telewizorem, wobec 3% dla pozostałych urządzeń. Tym ostatnim najwięcej bo aż 45% czasu poświęca pokolenie Z (13-24 lata) chociaż wciąż 55% czasu spędza czas przed telewizorem.stanowiący 36,4% całej oglądalności streamingu na urządzeniach mobilnych. Na drugim miejscu jest Facebook, Inc. z Facebookiem i Instagramem posiadającymi łącznie 16,6% udziału. Kolejne to: TikTok 4,8%, Netflix 4,5%, CDA SA 3,2%.Jednoźródłowy pomiar Nielsen Media realizowany jest dzięki urządzeniu streaming meter, które w sposób pasywny mierzy wszystkie aktywności streamingowe wykorzystujące sieć internetową w gospodarstwie domowym. Miernik wykrywa aktywność streamingową w domowej sieci, identyfikuje urządzenie oraz źródło streamingu wg domeny i raportuje sesje streamingowe. Dzięki temu powstaje pełny obraz tego kto, przez jaki czas, na jakich urządzeniach i jakie treści ogląda. Pomiar Nielsen Media prowadzony jest w oparciu o metodologię gwarantującą wiarygodność, przejrzystość i niezależność danych. System ten stosowany we wszystkich krajach, gdzie Nielsen prowadzi swoją działalność jest zgodny ze standardami GGTAM oraz ESOMAR. Badanie telemetryczne jest też regularnie audytowane przez niezależne, wyspecjalizowane w tego typu projektach organizacje. Aktualnie panel Nielsen Media liczy 2540 gospodarstw domowych i obejmuje ok. 7000 osób. Polska, po Szwecji, jest jednym z pierwszych europejskich rynków posiadających dane dla streamingu wideo.