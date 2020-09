Filmowy październik w Canal+: "Serce do walki", "Przetrwać do świtu", "Zabójczy żywioł"

Łukasz Szewczyk

• Filmowy październik na antenach Canal+ to pozycje z topową obsadą aktorską

• Wśród premier m.in. "Serce do walki", "Przetrwać do świtu", "Seberg", "Krew na betonie", "Niedobrani", "Zabójczy żywioł" czy "Nadzwyczajni"

• Nowe seriale

Worek filmowych premier miesiąca otwiera thriller psychologiczny(2 października, Canal+ Premium). Karen, wdowa i samotna matka, podczas napadu na aptekę ratuje życie młodego mężczyzny. Czy wdzięczność może być toksyczna? I czy żaden dobry uczynek nie pozostanie bez kary? Z kolei kryminalny(3 października, Canal+ Premium) to dziewięciu tłumaczy w bunkrze i jedno pytanie: kto upublicznił fragment wyczekiwanej przez wszystkich powieści?Kolejna propozycja to adrenalina, pasja i hart ducha w polskim dramacie sportowym(4 października, Canal+ Premium). Młody kickbokser, znokautowany już przez życie, staje do pojedynku o najwyższą stawkę.(6 października, Canal+ Film) to dramat społeczny twórców "Nietykalnych". Na pomoc ludziom z autyzmem. Bruno i Malik mają misję, którą starają się realizować wbrew wszelkim przeciwnościom. Z kolei dramat(7 października, Canal+ Film) to daleki od schematów portret matki zabiegającej o miłość dzieci. Film jednej z najciekawszych reżyserek skandynawskich młodego pokolenia - Amandy Kernell.(9 października, Canal+ Premium) to z kolei thriller polityczny w reżyserii Briana De Palmy. Policjant ściga członka ISIS, który zabił jego partnera. Pomaga mu inna policjantka, kochanka zamordowanego. Dla obojga jest to sprawa osobista, ale tak naprawdę biorą udział w grze CIA. Wśród filmowych premier pojawi się(10 października, Canal+ Premium), czyli dokument poświęcony tenorowi nad tenorami - Luciano Pavarottiemu. Z kolei(11 października, Canal+ Premium) to filmowa biografia ikonicznej aktorki Jeany Seberg, współczesnej Joanny d'Arc. W roli głównej Kristen Stewart. Natomiast thriller psychologiczny(13 października, Canal+ Film) przenosi na ekran kontrowersyjną sztukę teatralną autorstwa J.C. Lee, opowiadającą o rasowych uprzedzeniach i statusie społecznym.(16 października, Canal+ Premium) to film kryminalny z Melem Gibsonem i Vincem Vaughnem w rolach głównych. Safari w asfaltowej dżungli. Dwaj policjanci przechodzą na drugą stronę prawa.(17 października, Canal+ Premium) to połączenie sensacji z kinem katastroficznym. Policjanci, złodzieje i huragan. W obsadzie - Mel Gibson oraz Emile Hirsch.(18 października, Canal+ Premium) to "Pretty woman" à rebours. Komedia romantyczna, w której Seth Rogen i Charlize Theron odgrywają perfekcyjnie niedobrany duet.(23 października, Canal+ Premium) to z kolei dramat kryminalny z Aaronem Paulem w jednej z ról. Niecodzienny duet: niesłyszący chłopiec i ścigany przestępca. W thrillerze(24 października, Canal+ Premium) zobaczymy legendę kina akcji Bruce Willis jako byłwgo szeryfa, walczącego o życie swojej rodziny. W dramacie(25 października, Canal+ Premium) zobaczymy Natalie Portman jako astronautkę, która po powrocie z gwiazd zaczyna odchodzić od zmysłów.Prosto w dym i ogień, w samo centrum strefy wojny.(30 października, Canal+ Premium) to biografia dziennikarki Marie Colvin, z Rosamund Pike w roli głównej. Propozycja na Halloween to horror(31 października, Canal+ Premium), czyli grupa dzieciaków i przeklęta książka, która piszę się sama, czyniąc wszystkich dookoła bohaterami upiornych opowieści.Od 1 października Canal+ rozpocznie emisję czwartego sezonu serialu historycznego. Walka trwa dalej. Powietrze wypełniają okrzyki bojowe i chrzęst żelaza. Kontynuacja serialu opartego na "Wojnach wikingów" Bernarda Cornwella.Od 5 października Canal+ Seriale rozpocznie emisję szóstego sezonu serialu kryminalnego. Gliniarze z Paryża, a wśród nich pani kapitan Laure Berthaud. Realistyczna fabuła, trudne sprawy, bohaterowie z krwi i kości.Z kolei od 6 października Canal+ rozpocznie emisję serialu sensacyjnego. Kompletny blackout paraliżuje Wielką Brytanię. Kraj staje na krawędzi przepaści. Rządowa specgrupa Cobra walczy o zapanowanie nad chaosem.Wśród premier na antenie Canal+ Dokument takie pozycje jak m.in.: "Dziesięć przyczyn zatonięcia Titanica" (3 października), "Podwodne cuda Atlantyku" (4 października), "Dieta z owadów" (11 października), "Jak wyspać się pod wodą" (25 października).