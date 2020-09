"Na prawo patrz!". Nowy podcast Inicjatywy Wolne Sądy na platformie TOK FM

Łukasz Szewczyk

• "Na prawo patrz!" to tytuł nowego podcastu twórców Inicjatywy Wolne Sądy, przygotowywanego we współpracy z Radiem TOK FM.

Pierwszy odcinek cyklu dostępny będzie już dziś - 30 września br. w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, a kolejne ukazywać się będą co środa ok. godz. 18:00.Podcast "Na prawo patrz!" przygotowuje czworo prawników, którzy w lipcu 2017 r. stworzyli Inicjatywę Wolne Sądy: Sylwia Gregorczyk-Abram, Maria Ejchart-Dubois, Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz w swoim programie internetowym chcą opowiadać i uświadamiać, czym skończy się dla społeczeństwa upolitycznienie sądownictwa, a także edukować obywateli na temat przysługujących im praw.- podkreśla Michał Wawrykiewicz. -- dodaje Paulina Kieszkowska-Knapik.Podcast "Na prawo patrz!" zadebiutował 30 września 2020 roku ok. godz. 18:00. Będzie go można słuchać na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Kolejne odcinki pojawiać się będą w środy.Inicjatywa Wolne Sądy została uhonorowana Nagrodą Radia TOK FM im. Anny Laszuk za rok 2018."Na prawo patrz!" to kolejny z serii podcastów TOK FM tworzonych wyłącznie na potrzeby internetu - tokfm.pl i aplikacji mobilnej stacji. Nadal słuchać można m.in. "Sabatu symetrystów" Grzegorza Sroczyńskiego, "Cotygodniowego podsumowania roku" Rafała Hirscha, podcastu historycznego "Lechistan" Pawła Sulika i Adama Balcera, podcastu serialowego Anny Piekutowskiej i Zuzanny Piechowicz "Szkoda czasu na złe seriale", czy filmowego cyklu Piotra Kubicy "Projekcje". Wspólnie z Fundacją Panoptykon i jej szefową Katarzyną Szymielewicz przygotowywany jest również podcast "Panoptykon 4.0", a z OLX - "Dobra praca" Zuzanny Piechowicz.