Szalone wyprawy i wycieczka do XIX wieku. "Wielkie kino" na antenie TNT

Łukasz Szewczyk

• Widzowie TNT mają kolejną okazję, by spędzić wieczór w towarzystwie kinowych klasyków.

• Podróż dookoła świata, wielkie śledztwo, policyjne potyczki z mafią i losy legendarnego wampira

W październiku cykl "Wielkie kino" znów przyniesie dawkę emocji - w programie znajdą się klasyki kinematografii, które nie bez powodu mają licznych fanów na całym świecie. Widzów "Wielkiego kina" zabawiać będzie plejada światowych aktorów, takich jak Jackie Chan, Johnny Depp, Keanu Reeves czy Winona Ryder.Historia legendarnego wampira została po raz kolejny przeniesiona na wielki ekran w 1992 roku, w filmie(7 października). Wyreżyserował go Francis Ford Coppola, opierając się na kultowej książce Brama Stokera. Horror "Dracula" jest równie wyjątkowy jak inne produkcje Coppoli, a muzyka Wojciecha Kilara pozwoliła na stworzenie unikatowego efektu. Książę Dracula (Gary Oldman) pokonuje w bitwie wojsko tureckie. Kiedy wraca z pola walki, dowiaduje się o samobójstwie żony Elżbiety (Winona Ryder). Jednak Vlad setki lat później wciąż żyje jako nieśmiertelny wampir. Przekona się o tym Jonathan Harker, który w XIX wieku odwiedza jego zamek. Czy Jonathan wyjdzie cało ze spotkania z tajemniczym księciem? Czy Dracula zdobędzie wybrankę Harkera, która do złudzenia przypomina Elżbietę?W kolejną środę października na widzów TNT czeka druga część przygód policjantów z Los Angeles.(14 października) przedstawia dalsze perypetie Martina Riggsa (Mel Gibson) i Rogera Murtaugha (Danny Glover), którzy kolejny raz będą musieli stawić czoła mafijnym porachunkom. Tym razem ich zadaniem jest ochrona świadka koronnego, księgowego Leo Getza (Joe Pesci). Do kraju, pod przykrywką zawodu dyplomaty, przybędzie handlarz narkotykowy z Afryki Południowej. Riggs zakocha się w jego asystentce, nieświadomej prawdziwej działalności swojego przełożonego. "Zabójcza broń 2" to porywająca fabuła i emocjonujące zwroty akcji.Tymczasem w XIX-wiecznym Londynie trwa poszukiwanie okrutnego Kuby Rozpruwacza. W(21 października) Freddrick Abberline (Johnny Depp) prowadzi śledztwo mające na celu odnalezienie mordercy. W toku śledztwa inspektor poznaje prostytutkę Mary Kelly. Czy Mary stanie się kolejną ofiarą Kuby Rozpruwacza? Czy uczucie do dziewczyny sprawi, że inspektor straci jasność umysłu i zaszkodzi dobru śledztwa? Akcja osadzona w 1888 roku przyniesie odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania. Fascynujący świat XIX-wiecznej stolicy Anglii to doskonała okazja dla widzów do odbycia podróży w czasie bez konieczności wychodzenia z domu.Październikowe "Wielkie kino" zakończy się seansem(28 października). Ten przygodowy klasyk wprowadzi widzów w niezwykły życiorys Fileasa Fogga (Steve Coogan), który postanawia wybrać się w podróż balonem dookoła świata. Film oparty na powieści Julisza Verne'a to zabawne perypetie, spotkania ze sławnymi postaciami XIX wieku i wciągająca komedia pomyłek. W obsadzie znalazł się także Jackie Chan jako Passepartout. Produkcja jest świetnym pomysłem na familijny seans dla całej rodziny.