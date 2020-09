Romance TV w otwartym oknie Cyfrowego Polsatu. Co w ramówce?

Łukasz Szewczyk

• Od 1 do 31 października 2020 r. abonenci telewizji satelitarnej oraz kablowej IPTV Cyfrowego Polsatu będą mogli oglądać kanał Romance TV bez dodatkowych opłat.

• Widzowie zobaczą m.in. premierowe filmy z cyklu "Kryminalne zagadki Agathy Christie" oraz serię filmów opowiadających o kobietach legendach.

Przez cały październik, wszyscy abonenci Cyfrowego Polsatu, korzystający z oferty od pakietu Mini HD będą mogli oglądać jesienne propozycje kanału Romance TV. W każdą niedzielę stacja zaserwuje premiery kryminałów Agathy Christie. 5 października z okazji międzynarodowego Dnia Nauczyciela Romance TV pokaże cykl "Szkoła życia", a w nim takie filmy, jak "Kochamy życie", "Ekstraklasa" czy "Lato w Oksfordzie". 17 października Romance TV zaprasza na romantyczne baśnie, jak "Kopciuszek - miłosna baśń w Rzymie, "Merlin", "Piękna i bestia" oraz premierowo o godz. 20:00 "Rosamunde Pilcher - Magiczny autobus".Sobotę, 31 października Romance TV poświęci kobietom legendom. Przyczyniły się do rozwoju i do zmiany obowiązujących stereotypów - w modzie, nauce, oświacie, ale także w miłości. Ich niezwykłe dokonania niejednokrotnie miały znaczący wpływ na losy świata. Na antenie zobaczymy m.in., "Anna Burda: Pionierka cudu gospodarczego, cz. 1 i cz. 2.", "Maria Montessori - życie dla dzieci, cz. 1 i cz. 2.", "Felipe i Letizia", "Katarzyna Luter", "Beate Uhse - Prawo do miłości" oraz "Atelier Fontana".Październik to także powrót popularnych seriali, dlatego od 3 października Romance TV zaprasza na "Nauczyciela" (soboty, 2 odcinki od godz. 10:10), "Stadninę w Piber" (od 5.10 pn.-pt. godz. 20:00) oraz "Zwierzyniec doktor Martens" (od 12.10 pn.-pt. godz. 17:05).Romance TV dostępny jest zarówno na dekoderach satelitarnych jak i do odbioru telewizji kablowej IPTV Cyfrowego Polsatu na pozycji 145.